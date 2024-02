Le PDS complote contre Amadou Ba et met en danger la République ! 

La République est secouée depuis quelques jours. Le Sénégal vit les moments les plus sombres de son histoire. Pour la première fois, la présidentielle est repoussée à la veille du démarrage de la campagne. Le candidat du PDS a accusé deux (2) juges du Conseil constitutionnel de corruption. Le président Macky Sall a fait irruption dans le processus électoral alors qu’il n’avait pas à le faire. Tout ce remue-ménage au sommet porte la signature du Parti Démocratique Sénégalais ( PDS). Et c’est un cadre dudit parti qui a vendu la mèche.

Les hommes politiques Sénégalais ont des comptes à rendre au peuple. Leurs combines et calculs politiciens coûtent cher au pays. Voilà des personnes qui ne sont mus que par leurs intérêts. Le report de l’élection présidentielle du 25 février 2024 en est la preuve formelle. Le Président Macky Sall s’est laissé berner par Karim Wade et son parti. Sans réfléchir aux conséquences de ses actes, le chef de l’Etat a foncé tête baissée dans le piège tendu depuis le Qatar. Les libéraux ont bien réussi un coup qu’ils ont préparé à tous les niveaux.

Aidé par les députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, Karim Wade a complètement chamboulé le processus. Dans un audio largement partagé sur les réseaux sociaux, on entend une grande responsable du PDS expliquer comment ils s’en sont pris pour exécuter leur plan. Dans une seconde sortie, cette même responsable libérale est revenue sur ses enregistrements. Même si elle s’est défendue, elle n’a pas nié l’authenticité de ces audios. Une véritable preuve du rôle que ce parti, jadis respecté, a joué à affaiblir la démocratie sénégalaise.

Dans l’audio, la grande libérale déclare qu’ils leur fallaient usé d’un grand stratagème pour que Karim Wade fasse partie de l’élection présidentielle. «Depuis 2012, on se tue pour le parti. Beaucoup d’entre nous ont été approché par les autres partis mais ils ont refusé. Il ne nous restait que le 25 février 2024 et on a voulu briser nos espoirs en nous disant que Karim Wade ne sera pas candidat. (…). Et si le PDS ne va pas à l’élection en 2024, le parti sera définitivement mort», a-t-elle déclaré. Face à cette situation, les parlementaires libéraux ont trouvé une astuce pour parer à cette fatalité.

«Face à cette situation, on s’est dit qu’il fallait mettre sur pied une Commission d’enquête parlementaire car il y avait certaines choses qui étaient déjà passées», poursuit-elle dans les éléments sonores. Rien qu’en s’arrêtant sur cette partie, on se rend compte que cette Commission parlementaire n’était rien d’autre qu’un sursis pour permettre au «Prince qatari» de prendre part à une élection dont il a été éjecté par le Conseil constitutionnel. «Si nous ne participons pas aux élections, que deviendrons-nous ? Il faut que nous trouvions des stratagèmes pour reporter les élections. D’ici le mois de mars, Karim Wade sera dans la légalité». Ce, pour pouvoir participer à l’élection.

Mais les députés du PDS n’auraient jamais réussi leur coup s’ils n’avaient pas eu l’aide des membres de la mouvance présidentielle. C’est Benno Bokk Yakaar qui a permis aux libéraux de dérouler leur plan. «Les députés de Benno sont 83 et nous on est 25. Nos 25 députés ne suffisent pas pour renvoyer des élections. Notre objectif a toujours été de faire renvoyer les élections pour que Karim Wade puisse participer. Si nous ne le faisons par le parti va éclater», a révélé cette députée membre du PDS. Cet audio de 9 minutes détaille le deal contre Amadou Ba. Mais aussi les autres candidats validés par le Conseil constitutionnel.

L’enregistrement de cette membre du PDS prouve aux sénégalais que Wade-fils est un petit leader qui complote sur le dos des sénégalais. Ces révélations de la députée du PDS ne doivent pas être prises à la légère. Si c’était un membre de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) qui était incriminé, cela allait alimenter les débats. Alors les députés du PDS et ceux de Benno doivent des explications aux électeurs.

Au regard de tout cela, on peut dire que Macky Sall est allé vite en besogne. Il aurait dû attendre d’avoir toutes les informations avant de reporter la présidentielle. Ce qui est sûr c’est que s’il avait cet audio de la députée du PDS, il ne prendrait pas le risque de plonger le pays dans cette situation.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru