Voici le mensonge sur Diomaye Faye qui a accéléré…le report de l’élection

Les conséquences d’un mensonge peuvent se montrer désastreuses. Et ce n’est pas le Chef de l’État du Sénégal qui dira le contraire. Il a été poussé dans ses derniers retranchements par un mensonge fomenté par des manipulateurs tapis dans les institutions de la République. Ces « faucons » ou manipulateurs ont eu gain de cause car ils ont réussi à créer une situation délétère au Sénégal ou l’élection de la présidentielle est reportée et le Président de la République isolé. Xibaaru vous révèle le mensonge le plus terrifiant qui a bouleversé le processus électoral.

Tout le monde se demande ce qui a bien pu se passer dans les dernières minutes pour que le Président de la République du Sénégal puisse prendre cette décision d’annuler le décret qui convoque le corps électoral pour le 25 février. En un mot, Macky a annulé la présidentielle. Cela a fait l’effet d’une bombe dans le monde entier. Mais comment en est-on arrivé là ? Tout est parti d’une manipulation des sondages et de la vulgarisation des rumeurs.

De vrais sondages commandés fin décembre réconfortaient Macky Sall. Ils créditaient le candidat de la majorité de 53% donc d’une victoire au 1er tour. Dès que la liste définitive des candidats est publiée le 20 janvier avec le nom de Bassirou Diomaye Faye, c’est le début de la manipulation. Des rumeurs sont colportées au Palais et dans les institutions de la République avec un faux sondage fait par un expert Sénégalais.

Amadou Ba ne passe plus au 1er tour. Mais Bassirou Diomaye Faye gagne avec 75%.

Guy Marius Sagna confirme : « C’est à nous de faire la campagne de Bassirou Diomaye Faye. Même sans la RTS, ce sera 75% pour DIOMAYE au soir du 25 février 2024 ». Toute la galaxie reprend en chœur le faux sondage distillé par les manipulateurs qui n’ont qu’un objectif, saboter le candidat Amadou Ba. Le Palais prend la rumeur au sérieux. Si Diomaye Faye passe, c’est la catastrophe.

C’est ainsi qu’entre en jeu Karim Wade, ses accusations et l’enquête parlementaire. Ceux qui ont voulu saboter la candidature d’Amadou Ba au sein de la mouvance présidentielle, profitent de l’affaire Karim Wade pour enfin mettre en branle un des plus grands complots dans l’histoire politique du Sénégal. Ils ont réussi à manipuler le Chef de l’Etat en lui faisant croire que c’était là l’occasion de reporter l’élection présidentielle.

L’occasion fait le larron, a-t-on l’habitude de dire. Ils poussent et font croire à Macky Sall que les résultats des sondages qu’ils détiennent sont réels, si l’élection présidentielle se tient le 25 février comme initialement prévu, Bassirou Diomaye Faye passe largement dès le premier tour devant Amadou Ba. Ils montent tout un scénario et conseillent à Macky Sall de profiter de l’affaire Karim Wade pour se liguer avec le Parti démocratique sénégalais et faire repousser la date de la tenue de l’élection présidentielle.

Leur coup a bien fonctionné. Tout le monde sait que Macky Sall s’est fait un pari. Il doit quitter le Palais, tout en s’assurant que le Sénégal ne tombera pas entre les mains d’illuminés comme les salafistes. Or, c’est un secret de polichinelle. L’ex Pastef est porteur d’un projet qui consiste à reconsidérer l’islam autrement au Sénégal. Les salafistes ont un dessein qui est de faire main basse sur les ressources gazières et pétrolières du Sénégal afin de mieux financer leurs activités dans le reste de l’Afrique.

Le mensonge de ceux qui au sein de la mouvance présidentielle veulent torpiller la candidature d’Amadou Ba, réussit. Macky Sall, rien qu’à la perspective de savoir que le Sénégal va tomber entre les mains des salafistes tombent dans le panneau. Il décide du report de l’élection présidentielle. Et pourtant dans les sondages réels, Bassirou Diomaye Faye ne dépassait pas les 10%….

Mais l’essentiel pour ceux qui ne veulent pas de la candidature d’Amadou Ba, c’était d’obtenir le report de cette élection présidentielle. Ils savent que maintenant, ils ont tout le temps pour manœuvrer et obtenir du Chef de l’Etat que son choix se porte sur quelqu’un d’autre. Ils lui font croire que les résultats des sondages placent Amadou Ba largement derrières les principaux candidats de l’opposition. Mensonge, quand tu nous tiens !

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn