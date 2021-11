Moustapha Diakhaté sur les investitures : « Les dispositions réglementaires des partis sont violées »

Investitures pour les élections territoriales : la guillotine de la démocratie interne des partis et coalitions politiques…Par Moustapha Diakhaté

Il y’a urgence à instaurer une véritable démocratie interne pour rétablir le lien entre les militants et leurs dirigeants et inventer une plus grande implication des militants dans la vie des partis.

Malheureusement depuis plusieurs jours, nous entendons « Je viens d’être désigné par son Excellence le Président de la République Macky SALL comme candidat de la coalition BBY» ou « Je suis candidat à l’élection du maire de …. »

Ces phrase, que répètent toutes les têtes de listes de la coalition Bby ou d’autres leaders politiques sont la preuve que le Président Macky Sall et les dirigeants des partis politiques violent délibérément les dispositions réglementaires de leur parti ou coalition en matière d’investitures pour les élections municipales et départementales.

Dans tous les partis membres des coalitions qui participent aux élections territoriales, les candidatures doivent être proposées par des instances compétentes conformément aux dispositions règlementaires des partis politiques .

C’est aux instances communales ou départementales des partis politiques qu’échoit la prérogative de désigner les candidats.

Ce principe réglementaire, qui se trouve dans la totalités des règlements intérieurs des partis politiques sénégalais, est manifestement foulé aux pieds dans le choix des têtes de liste des coalitions. Il n’existe pas un seul parti politique sénégalais qui permet à son dirigeant la possibilité de s’octroyer une carte blanche pour choisir les candidats à la place des adhérents de la localité à conquérir.

Il n’y a pas une seule disposition, des règlements intérieurs et des statuts des partis coalisés qui confère au Président de l’Apr et aux responsables de la Coalition, le pouvoir de se substituer, aux instances et structures pour désigner des partis les candidats aux élections territoriales du 23 janvier 2022.

Il s’y ajoute que jusqu’ici aucun parti membres des coalitions n’a réuni ses instances habilitées pour désigner des candidats aux élections territoriales.

Les candidats de bby et des autres coalitions désignés par les responsables sont choisis en violation des règlements intérieurs que les partis se librement donnés.

Pourtant, il ne doit pas y avoir de doute qu’une candidature à une élection ne doit pas découler de la confiance du Chef d’un parti ou d’une coalition mais du libre choix des militants d’une localité de la localité concernée .

Manifestement au Sénégal, les partis politiques sont loin d’être démocratiques. Nous perdons de vue la nécessaire articulation entre les organisations et les promesses démocratiques liées au droit de choisir les candidats par les militants dans un système électoral.

Les pratiques autocratiques, les dérives autoritaires, les tendances oligarchiques, les phénomènes nuisent gravement à la qualité de la démocratie sénégalaise.

Il s’agit d’un leurre que de croire que les autocrates, qui dirigent les partis, arrivés au pouvoir appliqueront, à leur pays, les valeurs démocratiques qu’ils piétinent quotidiennement dans leur propre organisation. La question de la démocratie interne doit donc être structurante dans la réflexion à mener pour tout projet politique.

C’est une escroquerie que de vouloir construire une République, qui est un rejet de toutes les formes monarchiques, sans pour autant mettre en place de véritables instruments démocratiques dans les partis politiques. Malheureusement ils ne cherchent qu’à trouver le moyen de contrôler les militants.

Pour mettre un terme à cette supercherie, le ministre de l’intérieur doit rappeler aux partis ou coalitions leur devoir de respecter les textes qu’ils se sont librement dotés.

En raison de l’importance des partis dans la démocratie, il urge de constitutionnaliser les modes d’organisation et de fonctionnement des partis politiques y compris la désignation des candidats aux scrutins républicains.

Loin de n’être qu’un simple gadget, la question de la démocratie interne d’une organisation doit être centrale. Elle est révélatrice du rapport au pouvoir de ses membres et de leur capacité à l’exercer démocratiquement. Elle est d’autant plus fondamentale qu’il s’agit d’organisations qui mettent l’émancipation au cœur de leur projet et prétendent défendre des valeurs d’égalité et de justice.

Malheureusement les militants sont parfois eux-mêmes les artisans de leur propre mise à l’écart, de leur propre aliénation. Ils développent une forme de patriotisme de parti, une adulation du chef qui les conduisent à une situation où le militant accepte de déléguer ce qui relève de la seule de sa responsabilité. Les velléités de contestation ou les demandes de démocratie sont alors vues comme des empêcheuses de tourner en rond, parce qu’elles brisent un ordre bien établi, qu’elle remette en cause la façon infra démocratique dont fonctionne le parti.

Le Sénégal peut et doit mieux faire. Il est certain qu’améliorer la démocratie interne impacterait positivement le fonctionnement des partis politiques et au-delà de la démocratie sénégalaise. Si les règles régissant la vie des partis ou coalitions imposaient une plus grande participation militante, cela profiterait sans doute à notre démocratie.

Pour rappel, on entend par démocratie interne des partis politiques le degré d’inclusion des membres du parti dans la prise de décisions et les délibérations au sein du parti, et les méthodes employées à cet égard.

Vive la République !