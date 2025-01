Moustapha Diop visé par une plainte…le parti Farlu réagit

Le parti FARLU, dirigé par Moustapha Diop, maire de Louga et député élu aux dernières législatives, a réagi après la publication d’un article sur Seneweb, dans lequel une certaine Tabaski Ngom affirme avoir déposé une plainte contre le leader du parti. Le parti parle d’accusations «mensongères» et «infondées».

Voici l’intégralité du communiqué parvenu à Xibaaru :

Le parti FARLU a pris connaissance, à travers un article paru sur le site Seneweb, d’une plainte déposée par une dame dénommée Tabaski Ngom contre le leader de notre parti.

Le bureau politique de notre parti tient à informer l’opinion nationale sur le caractère mensonger de ces accusations portées par cette dame contre notre leader, Honorable Moustapha Diop.

FARLU dénonce avec vigueur ce tissu de mensonges cousu de fil blanc.

Notre leader ne doit absolument rien à personne et le parti se trouve dans le droit de se poser la question de savoir si un agent du trésor peut avoir la possibilité de prêter 700 millions de francs CFA sans preuve ni référence aucune.

Le bureau politique de FARLU prendra toutes les dispositions nécessaires et idoines pour que l’opinion sache que la dame Tabaski Ngom est dans la manipulation et l’affabulation contre notre leader dont la réputation, le sens de la mesure et de l’humain ne sont plus à démontrer.

Fait à Dakar date le 13 Janvier 2025.

Le bureau politique.