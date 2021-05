Moustapha Fall «Ché» : « Je suis de tout cœur avec Adji Sarr »

Moustapha Fall « Ché », dans un entretien accordé à L’As, s’est invité dans l’affaire « Sweet Beauty » où le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est accusé par la masseuse Adji Sarr de viols présumés. Le Leader du parti action patriotique de Libération (APL) en veut à certaines organisations de la société civile par rapport à leurs positions dans ladite affaire

« Je suis de tout cœur avec Adji Sarr, non pas contre son antagoniste dans l’affaire « Sweet Beauty », mais plutôt contre toutes ces personnes sans pudeur qui ont l’âge de son grand-père et qui, pour des raisons sataniques, déversent leur bile sur cette petite et inoffensive orpheline de 20 ans qu’est Adji Sarr, en prenant lâchement et méchamment position contre elle, dans une affaire dont ils ne savent que dalle », lâche le « Ché » de Kaolack.

Et selon Moustapha Fall, certains organes de presse en ont profité pour mouiller la jeune masseuse. « Je suis de tout cœur avec Adji Sarr contre ces journaleux et soi-disant chroniqueurs, des crypto opposants et mercenaires de la plume et de la langue, qui se prostituent au plus offrant, qui pour couler la petite Adji Sarr, lui inventent des parents de circonstance créés de toutes pièces et programmés, qui acceptent de jouer le jeu pour insulter et dénigrer en direct devant les médias Adji Sarr, alors qu’ils ne la connaissent même pas. Ils ne sont parents ni d’Adam ni d’Eve », a-t-il ajouté.