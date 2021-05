Pierre Yehoume à Abdoulaye Wilane : « soyez moins bavard »

« NON WILANE SOYEZ MOINS BAVARD »…Par Pierre Yehoume

Tous les militants de l’alliance pour la république peuvent témoigner que le président Macky Sall est animé d’une générosité suicidaire en donnant toutes les grandes institutions aux alliés au détriment des valeureux responsables de notre parti. Ce n’est donc pas 10 ans après avoir goûté à la soupe, ventre plein, que vous vous érigez en donneur de leçons « Trop, c’est trop. Macky Sall ne se comporte plus comme un chef d’Etat, mais il se comporte désormais comme le chef de son parti et rien d’autre. Et, en ce qui nous concerne, il ne saurait être question d’accepter une telle chose. Parce que nous avons porté Macky Sall au pouvoir ». Et croyez-moi, lApr n’est ni une bergerie et encore moins un punchingball bag où un parc Zoologique. Comment peut-on en si peu temps travestir une dynamique de cohésion, parce que vous avez du mal à supporter le travail exceptionnel que le camarade ~ministre Abdoulaye Sow est entrain d’abattre à Kaffrine. Non, détrompez-vous, Mr Wilane, le président Macky Sall reste serein et arc-bouté au char du général et le seul parti du président, c’est le Sénégal résilient et prospère.

OSONS

Rene Pierre Yehoume.

Responsable Apr Dakar Plateau,

Président du Moder