Mr le Président, non à la discrimination…Par Mamy Faye

Excellence Mr le président de la République,

quelle a été notre péché, nous, jeunesse de l’APR du département de Dakar? Nous vous avons toujours prouvé un engagement sans faille, nous avons été au cœur de tous les combats avec une détermination sans commune mesure.

Aujourd’hui, nous sentons une discrimination totale! Vous avez reçu en audience les jeunes des autres départements au vu et au su de tout le monde, chose que nous jusque-là nous digérons mal. Nous n’avons rien dit espérant que notre tour arrivera mais QUAND? L’espérance est invincible. On espère encore alors même que l’on désespère.

Bon nombre de nominations que nous sommes sûrs de pouvoir gérer parce qu’ayant le bagage intellectuel qu’il faut nous passent sous le nez au profit d’autres personnes qui n’ont jamais crû en vous et qui sont certainement pas plus méritants que nous. Malgré nos efforts louables et constants, la situation des jeunes de Dakar demeure extrêmement préoccupante. Que la force nous soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l’être mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre.

Excellence Monsieur le président de la République, président de notre parti, vous pouvez encore changer la situation des jeunes car il n’est jamais trop tard pour bien faire. Notre frustration est grande mais l’amour, l’engagement et la considération que nous portons à votre personne le sont encore plus. Alors Guestoul té diapalé say ndaw fer de lance, qui ont tout sacrifié pour vous. Et qui méritent votre considération, votre soutien et votre accompagnement la plus totale.

Mamy Faye

jeunesse APR département de Dakar