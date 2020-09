Mystère autour de la disparition d’une jeune basketteuse…à Guinaw Rails Sud

Le mystère demeure encore à Guinaw Rails Sud. Boly Kane, âgée de 18 ans, et évoluant à Thiaroye Basket club (TBC), est introuvable depuis cinq jours. Depuis lors, les recherches sont déclenchées pour la retrouver.

Selon Abdoul Kane, père de la jeune basketteuse, qui s’est confié à L’Observateur, c’est mercredi dernier que sa fille a quitté la maison, en début d’après-midi, pour disait-elle, aller participer à un tournoi de Basket ball au camp militaire de Thiaroye où son équipe devait en découdre avec une formation venue de Mbour. Ses coéquipières, contactées par sa famille, se disent sans nouvelles.

Par contre, dans le quartier, certains soupçonnent une fugue à cause des relations heurtées qu’elle entretiendrait avec sa mère. Même si du côté de la famille, on minimise : « Oui ! Il arrive, de temps en temps, qu’elle se dispute avec sa mère mais rien de grave. Cela arrive notamment lorsqu’elle doit faire des tâches ménagères. Ce n’est pas trop fréquent et ce n’est pas trop grave. C’est presque normal entre une mère et sa fille. D’ailleurs, je ne pense pas que cela soit à l’origine de sa disparition subite », a confié le père.

Qui, de son côté, nourrit des soupçons sur le petit ami de Boly Kane. « Nous ne l’accusons pas mais nous sommes en droit de le soupçonner. Nous ne lui avons pas offert le gîte mais comme c’est un jeune qui habite la même rue et qui est en difficulté avec ses parents, nous l’avons autorisé à venir tous les jours partager le repas avec nous », a-t-il expliqué. Grande donc a été sa surprise lorsqu’il a été informé de la relation amoureuse qu’entretenait les jeunes.

« Lorsque je l’ai interpellé, il m’a dit qu’il voulait se marier avec ma fille. Je lui ai alors fait remarquer que Boly est encore trop jeune et que je ne veux pas d’un beau-fils qui a des problèmes avec sa famille ».