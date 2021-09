Nasire Ndome : « Abdou Mbow Continue de nous impressionner »

On se demande souvent où ABDOU MBOW tire son courage politique mais hier, lors l’émission de Maimouna NDOUR sur la 7 TV, les sénégalais ont trouvé d’autres facettes de l’homme politique de Thiès, ancien coordonnateur de la COJER et 1 er vice-président de l’assemblée nationale. Beaucoup de sénégalais et spectateurs ont été impressionné par la qualité des réponses apportés aux différentes questions posées par la talentueuse journaliste Maimouna NDOUR. En connaissant l’homme en tant que militant et coordonnateur la COJER, force est de reconnaitre qu’il a d’autres talents cachés jamais dévoilés. Sa sérénité et détermination forcent le respect et la considération.

Les différentes révélations sur des tentatives d’intimidation et de bâillonnement subis et racontés devant Maimouna NDOUR prouvent à suffisance qu’il dérange énormément de gens dans la classe politique et au niveau de l’opposition dans sa grande majorité à cause de sa franchise, son éloquence, son franc parler, ses prises de positions argumentées et assumées en faveur du régime du président SALL. Etant l’un des rares personnalités qui ont osé défendre le président et son régime lors des évènements de mars 2021, à ses risques et périls, au niveau des medias et plateaux télévises et faire face à tous les dangers possibles lui et sa famille ainsi que ses militants et amis lui place au cercle restreint des plus fidèles de Macky SALL.

Ses révélations fracassantes jamais racontés en public et ses défiances montrent que le porte-parole adjoint de l’APR n’a rien à cacher et comprends l’évolution du monde technologique et les enjeux du monde 2.0. L’entreprise qui semble vouloir lui faire taire a montré ses limites à tout point vue. Dans le Sénégal actuel vu le développement des technologies de l’information et de la communication, il est rare aux politiques de se montrer irréprochables sur tout genre de scandale pour ne pas subir le fameux (VAR). Vouloir faire taire le 1 er vice-président de l’assemblée nationale par rapport à la défense du régime qu’il fait avec conviction et loyauté est totalement voué à l’échec car l’homme garde ses valeurs et préserve son éducation de base solide qui cimente sa foi, sa dignité, son honneur et sa probité. Abd El-Kader nous enseigne que ** Ne demandez jamais quelle est l’origine d’un homme, interrogez plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez ce qu’il est. Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce, c’est qu’elle vient d’une source pure**

NASIRE NDOME