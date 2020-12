Nasire Ndome : « Le Président Macky Sall donne une place de choix à… »

Au-delà de la mise en place d’une direction en charge du suivi évaluation des programmes et projets au ministère de l’économie…Par Nasire NDOME

L’intervention de l’honorable député Adji Mérgane KANOUTE à l’assemblée nationale lors du vote du ministère de l’économie, du plan et de la coopération par rapport à la gestion axée sur des résultats et du suivi évaluation ainsi que du budget modeste accordé à la direction de suivi évaluation des programmes et projets dudit ministère a attiré l’attention des observateurs et spécialistes en suivi et évaluation et en gestion axée sur des résultats.

La mise en place de cette direction a pour objectif de permettre à l’Etat central de mesurer ses interventions et le suivi permanant de ses programmes pour avoir des indicateurs objectivement vérifiables et de comparer les résultats aux prévisions en rendant possible la mise en évidence des écarts ( en référence aux objectifs et résultats attendus) en vue d’apporter des solutions adaptées à certaines difficultés rencontrées lors de l’exécution des programmes et projets.

Au Sénégal, l’évaluation est perçue comme un jugement de valeur, de sanction ou une chasse aux sorciers contre les exécutants des programmes de développement ou projets. Par contre, elle est un outil d’aide à la décision. L’évaluation permet de vérifier que les actions initiées vont améliorer les conditions de vie des populations. Elle a donc pour objet de rechercher les moyens humain, administratif, juridique, matériel et financier mis en œuvre et ayant permis d’atteindre ou non les objectifs visés et de produire les effets escomptés

Les problèmes récurrents de nos pays en développement relèvent de la plus parts des effets et impacts de l’utilisation de nos ressources mises en place dans nos politiques de développement. En effet, le Sénégal et les pays de la sous-région, ont bénéficié, des indépendances à nos jours, de beaucoup de ressources financières venant des partenaires au développement sans effets consistants. Cet appui est de façon générale orienter vers l’élaboration de projets et programmes considérée comme vecteur du programme. Malheureusement, nous traînons les pieds encore.

Ce besoin a fait naître un besoin, voire une exigence croissante d’amélioration de la qualité de nos projets.

Ainsi, le suivi évaluation de nos projets et programmes se présente comme une activité indispensable au service de plusieurs acteurs. Beaucoup de programmes et projets ont été exécutés sans une évaluation permettant à l’État central de connaître sa pertinence et son effet au niveau des populations. Une critique qui revient souvent au niveau des débats de l’opinion pourquoi on n’évalue pas nos actions?

L’évaluation est examen systématique et objectif d’un projet ou programme ou d’une politique encours ou complété incluant sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats. Le but est de déterminer la pertinence et l’accomplissement des objectifs (efficacité, l’efficience, l’impact, la viabilité et la durabilité du développement. )

Changement de paradigme

La président Macky à travers sa vision le plan Sénégal émergent donne une place de choix a la transparence, l’efficacité, l’efficience et le fast track dans son action de tous les jours.

Avec l’adoption de PAP2A lors du conseil présidentiel d’un cout global de 14.712 milliards visant la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, l’industrialisation pour un développement endogène, la transformation numérique, la protection sociale des couches vulnérables ainsi que du développement du secteur privé. Cet exercice favorisera la transparence, l’équité, la redevabilité, la bonne gouvernance et la confiance mutuelle entre l’État et sa population. A mon avis, le suivi ne doit pas s’arrêter seulement sur les projets et programmes financés à travers la coopération.

Par ailleurs, Le Sénégal a travaillé sur beaucoup de mécanismes de financement, de planification, de prévision, des politiques sectorielles, sur des plans stratégique, structurel et opérationnel et réalisé énormément de résultats qui ne s’arrêtent que sur l’extrant ou le produit. Au fait, l’impact et la pertinence des réalisations n’ont jamais été démontré. Rare sont les projets et programmes qui ont été évalué au Sénégal dans la perspective de corriger dans l’avenir suite à des leçons et enseignements tirés lors de la réalisation d’un projet

Cette initiative majeure du ministère l’économie est à saluer et à encourager partout pour que plus jamais un projet ou programme ne puisse être réalisée sans un suivi permanent et une évaluation ex post

Dans la même veine, Cet exercice permettra aux décideurs d’avoir une idée claire de chaque centime du contribuable dépensé

En effet , nous portons un vif espoir à la dame choisie pour porter ce travail extrêmement complexe à faire dans une administration publique qui a son mode de fonctionnement compliqué et qui refuse d’être réformé et remodelé pour une véritable modernisation de ses systèmes de travail et méthodes orthodoxes et parfois inadaptés aux contextes mondiaux s et géopolitique de l’ère du 21 ième siècle

Sur ce même registre, Le changement de paradigme est devenu une nécessité dans le suivi évaluation des politiques publiques de notre administration lourde dans ses procédures , compliquée dans ses textes , et difficile d’accès en matière de l’information financière

Par ailleurs, Le suivi évaluation permet des jugements en profondeur sur l’action en cours ainsi que la phase initiale d’identification ou les autres phases qu’elle peut le cas échéant remettre en cause.

En effet, le suivi évaluation est un processus plus complet d’analyse de l’action et sert à apprécier ponctuellement les objectifs fixés et la stratégie choisie, confirmer ou infirmer les hypothèses.

En définitive, Le dispositif suivi évaluation doit être considéré , intégré, planifié et bien géré d’un moyen conséquent et non comme un simple travail de statistiques ou une obligation imposée de l’intérieur ou de l’extérieur . Il doit être intégrer dans notre culture de gestion et donc pour cela nous devons disposer des ressources et des compétences appropriées.

Nasire NDOME