Nasser Al-Raissi…Un brillant flic au riche parcours

Né en 1961, le Major Général Dr. Ahmed Nasser Al-Raisi a occupé le poste d’Inspecteur Général du Ministère de l’Intérieur aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, il a été nommé à ce poste en Avril 2015 après avoir laissé une forte empreinte au Département Général des Opérations Centrales de la Police d’Abu Dhabi. Le Dr. Al-Raisi est l’un des chefs de police les plus éminents aux Émirats Arabes Unis.

En 1980, Dr. Al-Raisi a rejoint la police d’Abu Dhabi, et il a progressé dans sa carrière professionnelle en occupant plusieurs postes de sécurité. En 2005, il a été nommé Directeur Général du Département Général des Opérations Centrales au Commandement Général de la Police d’Abu Dhabi en même temps que sa nomination en tant que Directeur Général de l’Administration Générale des Services Électroniques du Ministère de l’Intérieur.

Le Major Général Dr. Al-Raisi est titulaire d’un Doctorat (PhD) en police, sécurité et sécurité communautaire de l’Université Métropolitaine de Londres, Royaume-Uni (2013). Il possède aussi sa Maîtrise en Administration des Affaires (MBA) en Pratiques de Gestion Innovantes de l’Université de Coventry, Londres, Royaume-Uni (2010). C’est en 2004 qu’il avait décroché son Diplôme en Administration de la Police de l’Université de Cambridge, Royaume-Uni. Et en 1986, il a eu son Baccalauréat en informatique (B.Sc) d’Utrebin Westville College, Ohio, États-Unis (1986). En Avril 2015, il avait occupé les fonctions d’Inspecteur Général du Ministère de l’Intérieur des Émirats Arabes Unis depuis. Et entre 2012 et 2015, il était le Directeur Général des Services Électroniques et des Communications au Ministère de l’Intérieur. Entre 2005 et 2015, il était le Directeur Général du Département Général des Opérations Centrales au Commandement Général de la Police d’Abu Dhabi. Il occupait le poste de Directeur de l’Administration des Technologies de l’Information et de la Communication au Commandement Général de la police d’Abu Dhabi entre 2001 et 2005. Il était devenu le Chef du Département des Technologies de l’Information, Département des Télécommunications et des Systèmes d’Information entre 1992 et 2001. Puis, il est porté à la tête de la Présidence de l’Institut des sciences criminelles entre 1986 et 1992.

CARRIERE : D’importantes distinctions à l’actif du Général Al-Raisi

Pour services rendus et missions accomplies durant son parcours pour l’intérêt commun et ses contributions, le Major Général Dr. Al-Raisi a remporté de nombreux prix et Médailles d’honneur au niveau local et international. On peut en citer la Médaille Militaire Royale d’Arabie Saoudite pour exercer les tâches de sécurité nationale, la médaille Nationale d’Honneur de la République d’Italie. Il a aussi obtenu le Prix de la «Personnalité Fédérale» à sa cinquième session, 2017, décerné par Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi, Commandant Suprême adjoint des forces armées, à des personnalités nationales, en reconnaissance de leur rôle national qu’ils accomplissent fidèlement pour servir les objectifs fédéraux des EAU. Le Général a été honoré du Prix de l’Innovation des Solutions de Sécurité lors de la deuxième conférence sur la responsabilité sociale «Directives Juridiques pour Renforcer la Responsabilité Sociale» (DJRRS), organisée par le Comité International Suprême organisant les travaux de la Conférence juridique. En plus, le Prix international «Stevie» pour l’excellence en entreprise et les affaires internationales des technologies de l’information (2014) lui a été décerné. Il a reçu le Prix du Moyen-Orient pour les dirigeants gouvernementaux exceptionnels – 10e session (2013), la Médaille de Sheikh Mohammed bin Rashid pour la performance exceptionnelle du gouvernement, la Médaille d’Abu Dhabi pour la performance exceptionnelle du gouvernement. S’y ajoutent également le Prix du Forum International d’Identification des Citoyens (Citizen ID Forum Award 2014), pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine des cartes d’identité, la Médaille de Secours de Première Classe, de Sa Majesté le Général Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Ministre de l’Intérieur. Lui ont été décernées, la Médaille du Chef de Première Classe, de Sa Majesté le Général Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Ministre de l’Intérieur, la Médaille de police d’Ajman, la Médaille d’Excellence de Carrière, car l’équipe de recherche et de sauvetage des Émirats a obtenu la classification internationale de l’Organisation Internationale de Recherche et de Sauvetage des Nations Unies, et atteint la première classe des équipes de recherche et de sauvetage Au Moyen-Orient et en Afrique. On peut aussi citer le Prix d’Excellence pour sa contribution efficace concernant l’empreinte oculaire (Milan, Italie) 2007.

Général Al-Raisi : Un homme d’initiatives et d’actions

Le Major Général Dr. Al-Raisi ne s’est pas limité aux lourdes charges de sécurité qui lui ont été imposées, que ce soit sur le terrain ou à l’administration, mais il a pris l’initiative de jouer un rôle influent dans les initiatives, les activités et les comités ayant une responsabilité communautaire, servant les différents segments de la société. Il a présidé le Sommet mondial “Je Peux” mondial de 2017, une plateforme mondiale de premier plan visant à discuter les problèmes des étudiants dans leurs dimensions sociales, éthiques, de sécurité et de santé, afin d’assurer un bel avenir pour eux, et la sécurité, la stabilité et la prospérité de leur pays; là où de nombreux pays et organisations des Nations Unies ont participé. Le Général a en plus participé à de nombreux événements communautaires, tels que le lancement d’un cours de motocyclisme intitulé «Je Peux» pour les jeunes, visant à sensibiliser et à rendre la jeune génération émergente capables de confronter et faire face aux défis mondiaux actuels et futurs. Sportif né, il a dirigé les Fédérations Équestre et de Tir des Emirats Arabes Unis. Il est également membre de la Fédération Internationale de Tir et membre du Bureau Exécutif et président du Conseil d’Administration de Baniyas Sports Club.