Ndéla Madior Diouf et Françoise Hélène Gaye s’étripent…

Rien ne va plus entre les deux ex- complices, Ndéla Madior Diouf et Françoise Hellène Gaye. Entre ces bonnes dames, le torchon est en train de brûler. Sur les réseaux sociaux, elles se lancent des piques des plus acerbes ce, depuis des jours. Françoise Hélène Gaye accuse, ainsi, la PDG du réseau des radios « Saphir » de vouloir se faire un nom à travers elle. Le ton est vite monté et les échanges devenus si houleux. Connue pour ses sorties virulentes, Ndella Madior Diouf n’a pas, une fois encore, dérogé à la règle. Dans un live de plus d’une heure, elle a pris le temps de « remettre» Françoise Hélène à sa place. Ecoutez….