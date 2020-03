Ndèla Madior Diouf : «Je vais soutenir le Président Macky à obtenir un 2ème mandat de 5 ans… »

Madame Ndèla Madior Diouf vient de faire le deuil de ses ambitions présidentielles. Du moins, pour la prochaine présidentielle prévue en 2024. Invitée de l’Emission «Sans filtre» sur la SENTV, la femme chef de parti, la Réconciliation Nationale pour l’Unité Africaine (RNUA, mouvance présidentielle), se dit disposée à accompagner le Président de la République Macky Sall à obtenir un second mandat de 5 ans. Ndèla Madior a, dans le passé, fait plusieurs sorties médiatiques pour défendre l’éligibilité de Macky en 2024(ndlr : «Je crois qu’on cherche un problème là où il n’y en a pas, n’y est pas. Qu’on laisse de nous divertir avec ce débat qui ne rime à rien, vil et puéril. La Constitution votée par voie référendaire en 2016 a clairement dit que personne ne peut briguer plus de deux(2) mandats de 5 ans. Elle a réduit, sur ces entrefaites, la durée du mandat de 7 à 5 ans et a limité le nombre de mandat à 2 consécutifs. Donc, le Président Macky vient d’entamer son premier mandat de 5 ans et a bel et bien droit à un autre mandat de 5 ans »).