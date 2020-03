Après son départ de l’ACBEP…Socé Diop Dione remercie le Président Macky…

Madame Socé Diop Dione va céder son fauteuil de Directrice Générale de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics du Sénégal(ACBEP). Pour dire, celle que l’on surnomme la «lionne du Bambouck, qui entend passer, ainsi, le témoin à Monsieur Hamady Dieng, continue d’afficher toute sa gratitude et reconnaissance à son mentor politique, le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall : «Je quitte la Direction de cette agence avec le sentiment du devoir accompli .Après plus de 7 ans de bons et loyaux services, nous ne pouvons que remercier et exprimer notre gratitude et reconnaissance au Président de la République Macky Sall pour la confiance faite sur notre modeste personne. Je ne vais jamais défaillir dans ma ferme volonté et mon engagement résolu à le servir et à l’accompagner vers d’autres victoires. Le fait qu’il a fixé son dévolu sur moi pour conduire les destinées de l’ACBEP, pendant ce bon bout de temps, témoigne, si besoin en est, de son attachement viscéral à la promotion de la femmes sénégalaise », a dit la responsable politique APR à Koungheul.