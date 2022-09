Ndiaye Bambey : « Quand l’opposition veut une chose et son contraire »

L’opposition sénégalaise vient de montrer son vrai visage. Voilà qu’elle critiquait le fichier électoral et fait des déclarations uniquement pour tromper le peuple. Aujourd’hui, le peuple est témoin de la fiabilité du fichier, pourtant, attaqué par les opposants. C’est cela qui leur a permis d’avoir autant de députés.

Donc on peut noter que le fichier électoral sénégalais est très fiable et ne souffre d’aucune contestation et il fait briller notre démocratie en Afrique et dans le monde.

L’opposition au lieu doit être des boucliers du peuple sénégalais, se lance dans des débats stériles et cause autant de maux au peuple souverain : viol avec Sonko-Adji Sarr, crime de sang avec Barthélémy Diaz et sonko , des détournements de fonds avec Khalifa Sall .

Est-ce qu’ils sont les personnes indiquées pour nous gouverner ? La réponse est non car , ils sont fait la preuve de leur immaturité contrairement au Président Macky Sall qui a un parcours élogieux et exceptionnel au sein de l’Etat et une crédibilité totale devant le peuple.

L’installation des nouveaux députés de la 14 ème législature se fera dans quelques jours. Les députés de l’inter-coalition Yewwi Askan-Wi/ Wallu se signalent déjà par leur opportunisme béat. Voilà qu’ils crient sur tous les toits du monde en parlant de gestion vertueuse et rationnelle de nos ressources publiques.

En même temps, ils entendent mettre sur pied quatre (4) groupes parlementaires avec des charges lourdes pour les caisses de l’Etat. Ils sont donc le contraire de ce qu’ils veulent faire croire aux sénégalais. La bande à Sonko est l’ennemie du peuple. Elle veut plomber l’économie du Sénégal par leur appétence du gain facile. Mais, ce sera peine perdue car, nous resterons debout pour leur faire face.

Retenez simplement pour votre attention:

-Salaire mensuel du Président de groupe parlementaire : 5 millions de FCFA

-Budget de fonctionnement du groupe parlementaire : 5 millions de FCFA/mois.

-4 groupes parlementaires: c’est environs 40 millions de FCFA/ mois (soit 480 millions FCFA) /an.

Un groupe, c’est 10 millions/ mois (soit 120 millions FCFA)/ an. La différence : 360 millions (soit 1,8 milliard sur le mandat de 5 ans). Sans parler du carburant, du téléphone, de la deuxième voiture, etc. Les sénégalais sont encore roulés dans la farine par ceux qui parlaient d’institutions budgétivores et vont jusqu’à boycotter les élections du HCCT.

Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey,

Responsable politique APR à Bambey,

Président des Jeunes leaders de BBY du département de Bambey.