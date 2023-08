Ndiaye ‘Bambey’ : « Refusons la guerre au Sénégal »

Lettre ouverte aux patriotes sénégalais.

Par Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey

Patriotes sénégalais, vous méritez des félicitations. Notre devoir, nous patriotes sénégalais, c’est d’avoir notre pays au cœur : le Sénégal au cœur. Oui ! Ce pays le mérite car, il nous a vu naître, il nous a vu grandir et il nous réserve un meilleur avenir.

Nous devons continuer à cultiver davantage la paix, le plaisir de vivre ensemble. Notre cohésion sociale fait la beauté de notre très cher pays.

On reconnaît que la vie est faite d’obstacles mais, nous ne devons pas accepter d’être barré par ces écueils.

Alors :

– Nous ne devons pas accepter de décrédibiliser nos institutions,

– Nous ne devons pas accepter de perdre la crédibilité d’un Etat de droit

– Nous ne devons pas accepter de perdre nos valeurs religieuses qui sont le soubassement de notre stabilité

– Nous ne devons jamais penser que l’on a perdu le devoir de devenir toujours une vraie patriote.

La politique, oui ! On a le droit de le faire mais, ça ne doit pas être la porte d’une animosité qui n’est pas digne d’un frère de pays. Chacun a le droit de militer, mais aussi, chacun a le devoir d’imposer le respect de l’Etat de droit à nos partis politiques.

Ce qui s’est passé dans notre pays ne doit plus se répéter car, on est dans une ceinture de feu et des pays qui ont connu des coups d’Etat ou des putschs nous ont toujours vu comme le pays le plus civilisé et le plus démocrate. Ne renversons pas cet héritage ! Donc ce legs, nous avons l’obligation de le préserver à jamais.

Le Sénégal nous appartient à nous tous. On ne doit pas accepter de le voir dans la guerre et la misère.

Préservons notre Téranga qui est au-delà de nos appartenances politiques et partisanes.

Chacun de nous doit porter le flambeau de la sensibilisation et s’activer avec toutes ses forces pour conscientiser nos jeunes, parfois, emportés par les aléas de la vie.

Patriotes sénégalais, on doit exiger la présentation des programmes à ceux qui aspirent nous diriger. Regardons si le projet vise :

– à renforcer le potentiel de la croissance,

– stimuler la créativité et l’initiative privée

– augmenter les infrastructures

– et à renforcer les capacités humaines.

C’est ce que notre pays a besoin et rien d’autre.

*Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey,

Responsable politique APR à Bambey,

Vice-Coordonnateur de la Plateforme « Xippil Xool ».