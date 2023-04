Nécrologie : Décès de la fille de Djibo Ka

Une nouvelle confirmée par sa famille à Emédia. Djimby Dialy Sira Ka, fille de Djibo Ka est décédée ce samedi 14 avril 2023. La levée du corps est prévue ce dimanche, selon toujours la même source, à la mosquée de Mermoz à 10 heures.

La défunte fut cadre à la Sonatel. Plus connue sous le nom de Sira, elle fut active et connue sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où, selon nos confrères, la nouvelle de son décès a choqué plus d’un d’autant plus qu’hier soir, vers 23 heures, elle a publié une photo d’elle en souhaitant un bon vendredi à ses followers et assure qu’elle se sentait cool. Un message qui sonne aujourd’hui comme un adieu.