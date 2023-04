Idrissa Seck : « Si Macky veut tuer Sonko, il ne passera pas la nuit »

Hier, lors d’une conférence de presse à Thiès, Idrissa Seck a abordé la question de la présidentielle au Sénégal, prévue le 25 février 2024. Confirmant sa candidature, il a également affirmé que Macky Sall n’avait pas le droit de se représenter pour un troisième mandat. Il a aussi livré sa vision sur le rôle du président de la République, affirmant qu’il avait tous les droits sans exception : « Savez-vous ce qu’est le chef de l’État ? Je crois qu’au Sénégal on s’amuse et on ne sait pas ce que c’est le chef de l’État. Le chef de l’État, c’est celui qui définit la politique de la nation, c’est-à-dire c’est lui qui vous dit ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n’avez pas le droit de faire », a-t-il dit.

Le président du parti Réwmi a illustré ses propos en donnant des exemples. Selon lui, le président peut arrêter qui il veut, quand il le veut, et même tuer qui il veut. Prenant l’exemple de son costume, il a ajouté : « même le costume que je mets aujourd’hui si ça ne plaît pas au président il peut m’arrêter à ma sortie, il peut prétexter un contrôle d’identité, il peut donc me garder pendant 48 heures sans que je sache le pourquoi du comment. »

Quant au pouvoir de tuer, Idrissa Seck a pris l’exemple d’Ousmane Sonko : « Ousmane Sonko a eu tort. Quand je l’ai entendu dire que ‘j’étais devant la tombe de ma mère et de mon père, j’ai fait mon testament. Le président de la République, c’est du ‘gatsa-gatsa’ (oeil pour oeil, dent pour dent) en wolof. Il va me tuer ou je vais le tuer.’ Mais si le président de la République veut le tuer, il ne passera pas la nuit. Lui, il n’a pas les forces pour faire ce qu’il dit, mais Macky a les forces. En toute légalité, la preuve est faite par la BIP (Brigade d’intervention de la police). Il ne peut rien faire ‘thiopète youbou’ (ils l’ont extirpé manu militari) », rajoute Idy sur Senego.

Cette définition du rôle du président de la République est propre à Idrissa Seck et reflète sa propre vision. Bien qu’il ne soit pas encore président, il est difficile de déterminer si l’actuel président, Macky Sall, partage cette même conception.