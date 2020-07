Nécrologie : le Khalife de Médinatoul Salam rappelé à Dieu

Serigne Modou Khaïry Touré, le Khalife de Médinatoul Salam (Nioro), rappelé à Dieu…

L’ange de la mort vient encore de frapper du côté de nos guides religieux. El Hadji Serigne Modou Khaïry Touré, Khalife de Médinatoul Salam, foyer religieux situé dans le département de Nioro du Rip et dans l’arrondissement de Wack-Ngouna (Région de Kaolack) a été rappelé à Dieu, ce lundi en fin de soirée.

Le défunt marabout octogénaire (il avait plus de 80 ans) était un pur soufi qui œuvrait inlassablement pour le rayonnement de l’Islam. La disparition de ce fils de Serigne Wouly Touré, un grand homme de Dieu très bien connu et respecté de par l’épaisseur de son savoir, va certainement laisser un grand vide que ses illustres héritiers s’évertueront à combler. Le Saint homme a été inhumé le même jour dans son village de Médinatoul Salam.

En cette douloureuse circonstance, nous nous inclinons devant sa mémoire et présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille, ses disciples et à toute la communauté musulmane du Sénégal et d’ailleurs.

Ibrahima NGOM