Ziguinchor : protocoles sanitaires dans les écoles, des manquements notés…

Après 3 mois de suspension de cours et fermetures des écoles pour cause de la pandémie de covid-19, l’état du Sénégal a décidé, le 25 Juin dernier de la reprise partielle des cours pour les élèves en classes d’examens. Et pour parer à toute propagation du coronavirus dans les écoles, un protocole sanitaire a été préconisé par les autorités sanitaires. Il s’agit du lavage obligatoire des mains, l’usage du gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation physique et le contrôle de la température au thermoflash.

A Ziguinchor, trois semaines seulement après la reprise, le protocole sanitaire dans les écoles de la ville souffre de manquements. Si dans certaines écoles, le manque de gel antiseptique est signalé, dans d’autres ce sont les thermoflash qui ne fonctionnent pas, soit à cause de l’humilité, soit à cause des batteries ou tout simplement à cause de leur mauvaise qualité, comme nous informe un chef d’établissement qui préfère taire son nom.

Au CEMM Lyndiane 2, les enseignants ont failli rebrousser chemin à cause de la panne de l’unique thermoflash dont dispose le collège. Après une vingtaine de minutes d’attente, une solution a été trouvé et les professeurs ont finalement regagné les classes au moment les élèves y étaient déjà sans se faire mesurer leurs températures…

Informés de cette situation, certains parents d’élèves inquiets, interpellent les autorités administratives et académiques pour que de pareilles situations ne se reproduisent jamais dans les écoles. Ils n’excluent pas de retenir les potaches à la maison si toute fois des manquements sont notés.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG