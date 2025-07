Mbao : Une plateforme citoyenne alerte face à une crise environnementale majeure

Face à une dégradation environnementale persistante et à une inaction institutionnelle jugée inquiétante, les habitants de la commune de Mbao, réunis au sein d’une plateforme citoyenne, ont lancé un appel urgent aux autorités publiques. Dans un communiqué publié cette semaine, les membres de la plateforme dénoncent « une crise environnementale et sanitaire d’une ampleur alarmante » qui dure depuis plus de deux décennies.

La plateforme met en lumière plusieurs problématiques structurelles : l’érosion côtière, l’ensablement et la saturation du marigot, la pollution des eaux, et la dégradation de la forêt classée. Autant de maux qui, selon les signataires du communiqué, « mettent en péril la vie des habitants et l’équilibre naturel de la commune ».

« L’avancée de la mer menace directement la survie des villages traditionnels », peut-on lire dans le texte. Des familles entières risquent de perdre leurs terres, leurs habitations et leur patrimoine culturel, engloutis par les flots.

Par ailleurs, le marigot de Mbao, devenu un réceptacle du trop-plein d’eaux usées de la grande banlieue dakaroise, est aujourd’hui saturé. Résultat : inondations fréquentes, pollution chronique, destruction de la végétation et menace pour la biodiversité locale.

Cette situation locale a également des répercussions au-delà de Mbao. Le communiqué attire l’attention sur le lien direct entre l’état du marigot et les efforts de dépollution de la Baie de Hann, projet prioritaire pour l’agglomération dakaroise.

« Le déversement d’eaux non traitées issues de Mbao compromet sérieusement la dépollution de la Baie », alerte la plateforme, qui pointe un problème de santé publique à l’échelle de toute la région.

Les habitants disent se sentir abandonnés par les pouvoirs publics. Selon le communiqué, les populations de Mbao vivent avec « le sentiment légitime d’être des citoyens de seconde zone », dont les souffrances n’ont jamais été prises au sérieux par les gouvernements successifs.

La plateforme de Mbao ne se contente pas de dénoncer. Elle avance aussi des pistes claires d’action. Elle appelle à :

La protection urgente du littoral et la sauvegarde des villages menacés par l’érosion.

La mise en place d’infrastructures modernes pour gérer efficacement les eaux pluviales et usées.

La réhabilitation du marigot et de la forêt classée, considérés comme des poumons écologiques de la zone.

Une contribution réelle à la dépollution de la Baie de Hann, au bénéfice de l’ensemble de la population dakaroise.

Dans une tonalité solennelle, la plateforme conclut son communiqué par un appel à la responsabilité collective : « La dignité, la santé et l’avenir des populations de Mbao dépendent de notre capacité à répondre à cette urgence. Il est impératif que leurs revendications soient entendues et que des actions concrètes soient entreprises. »