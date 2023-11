Nicolas Menheim : «Macky Sall est le champion du monde…»

S’il y’a une chose qu’on ne peut refuser au président Macky Sall, c’est qu’il dépasse ses prédécesseurs en matière de réalisations. Depuis son arrivée, il en train de tout faire pour que le Sénégal soit parmi les pays les plus développés en Afrique de l’Ouest. Et ce ne son pas les populations de Fatick qui diront le contraire. Dans cette lettre, ci-dessous, Nicolas Menheim félicite le «champion», Macky Sall.

Voici l’intégralité de sa lettre parvenue à Xibaaru :

Monsieur Nicolas MENHEIM

Auteur-Compositeur-Interprète

Adresse : Cité DAMEL Villa app 72

Email : rumbafes2024@gmail.com

Dakar, Mardi 20 Septembre 2023

A Son Excellence Monsieur Macky SALL,

Président de la république du SENEGAL

Objet : LETTRE OUVERTE

Son Excellence,

Nous avons certes suivi depuis longtemps la marche inexorable vers les sommets, c’était irréversible. Votre engagement manifeste aux cotes de la jeunesse en particulier de la jeunesse fatickoise sur le plan culturo-sportif était la preuve vivante de votre leadership.

Lentement, mais surement vous avez accédé à la magistrature suprême.

Personnellement, apres avoir vu et constaté ce que vous avez réalisé en si peu de temps, mon entendement intérieur et ma foi me laissent affirmer sans faille que vous êtes l’un des plus grands hommes que le monde ait connus. Votre charisme légendaire n’a d’égal que votre courage. Respecté et adulé partout où vous êtes allés à travers les nations.

Vous parvenez avec brio à résoudre les problèmes les plus irritables concernant notre cher Sénégal en particulier l’Afrique en général.

Vos réalisations dans ce pays n’ont de bornes que l’infini, aucun secteur n’a été laisse en rade.

Vous êtes le champion du monde de toutes catégories confondues, méritant a tout point de vue mon cher Président.

En tout cas j’ai décidé de prendre ma plume pour dédier une chanson à la dimension de l’homme exceptionnel que vous êtes et qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective de nos contemporains et des générations à venir.

« Que Viva El Presidente MACKY SALL. Vaya con Dios »