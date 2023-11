Revue de presse : Divers sujets à la une des quotidiens

La décision du conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) de prolonger les cours en distanciel, l’alerte rouge sur le diabète et divers sujets relatifs à l’agenda du chef de l’Etat, à l’environnement sont mis en exergue par les quotidiens parvenus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

‘’UCAD : le conseil académique prolonge les cours en distanciel’’, met à sa Une Libération. Selon le journal, »ce n’est pas encore l’épilogue à l’UCAD ».

‘’En assemblée générale mercredi, le conseil académique de l’UCAD a pris des décisions fermes. En effet après avoir pris connaissance du rapport du comité de sécurité, le conseil académique exige la finalisation des activités pédagogiques de l’année 2022-2023 en distanciel avec l’accompagnement du rectorat et surtout la poursuite des travaux du comité de sécurité élargi aux fins de proposition d’un rapport sur les scénarii de reprise en présentiel en tenant compte de l’environnement sécuritaire’’, explique le journal.

Le Quotidien parle de »reprise virtuelle à l’UCAD », soulignant que l’UCAD fermée depuis le mois de juin à cause des saccages de ses installations va devoir finir l’année universitaire en distanciel.

Pour La Tribune ‘’l’UCAD n’est pas prête à rouvrir les portes’’. ‘’Le comité académique prolonge l’échéance’’ de reprise des cours en présentiel à l’UCAD, selon l’Info. ‘’Le conseil académique étudie les scénarii de reprise en présentiel au plus tard le 30 novembre’’, note Sud Quotidien.

WalfQuotidien s’intéresse à la prise en charge du diabète en titrant : ‘’plus de 70% des amputations liées au diabète’’. Selon le journal, »s’il y a une maladie qui est en train de créer beaucoup d’invalides au Sénégal, c’est bien le diabète ».

‘’En effet plus de 70% des amputations non traumatiques sont causées par cette pathologie. Au centre Marck Sankalé on note chaque jour au moins une amputation’’, écrit le journal, rapportant des propos du Pr Maimouna Ndour Mbaye, directrice du centre Marck Sankalé de l’hôpital Abass Ndao.

L’As se fait également écho de cette »alerte rouge » au centre pour diabétique Marck Sankalé.

Le Soleil met en exergue les déplacements du président de la République aux sommets sur la finance mondiale et la Palestine en titrant : ‘’Le président à Paris et à Ryad’’. »Le président a en effet quitté Dakar pour un périple de 72 heures qui le mènera dans les capitales française, et saoudienne. Macky Sall est attendu au Forum de Paris et à un sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI)’’, indique le journal.

Sud Quotidien aborde »les conséquences de l’exploitation minière sur l’environnement » et parle de »poudrière ».

Selon le journal, »il ressort d’une étude de la direction des Mines que l’exploitation a des conséquences néfastes sur l’environnement. L’audit des plans de gestion environnementale (PGES) pour l’opérationnalisation du Fonds de réhabilitation des sites miniers et des carrières montre que beaucoup de carrières n’ont pas d’études d’impact environnemental, des plans de réhabilitation font aussi défaut ».