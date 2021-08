Nigeria : Deux banquiers volent le compte d’un client décédé

La Commission des crimes économiques et financiers Nigériane EFCC, Uyo Zonal Command, a obtenu la condamnation de deux banquiers, Daniel Akpan Eno et Mbuk Idongesit devant le juge Edem Ita Kufre de la Haute Cour de l’État de Cross River, Calabar pour complot et vol de fonds dans le compte d’un client décédé d’une banque commerciale.

Le duo a été reconnu coupable le mercredi 4 août 2021 après avoir plaidé coupable à une accusation distincte à la limite d’association de malfaiteurs et de transferts frauduleux. Un troisième prévenu, et complice présumé, Victor John Okon a plaidé « non coupable ». Son procès a été ajourné au 10 août 2021 pour examen de la demande de libération sous caution.

Le juge Kufre a reconnu coupable et condamné Akpan à trois mois d’emprisonnement avec une option d’amende de cinquante mille nairas (50 000,00 N), tandis qu’Idongesit a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec une option d’amende de trente mille nairas (30 000,00 N).

Le voyage des condamnés en prison a commencé le 23 mai 2021 lorsque Idongesit (aux côtés d’un Utibe George – actuellement en fuite) a approché Akpan avec le programme d’enterrement d’un certain Godfried Godwin Osso, un client décédé de la Banque, que George (en général) a affirmé était son beau-père, avec un complot pour voler le compte du défunt.

Le 24 mai 2021, George a conclu l’accord avec les condamnés et a également contacté un caissier (Victor Okon – le 3e prévenu) d’une autre succursale de la banque pour faciliter l’accès aux fonds du compte du défunt. Une formule de partage à 50 % a été convenue par les conspirateurs et le complot a été exécuté.

La commission est intervenue à la suite d’une pétition de la banque, alléguant une dissipation suspecte d’argent du compte décédé vers les comptes de membres de la famille et de connaissances, d’où ils ont été détournés à des fins personnelles.

L’enquête a révélé que le 19 juin 2019, Victor Okon était de connivence avec George Ifiok Utibe (en liberté) et avait reçu la somme d’un million cinq cent mille nairas (N1, 500 000,00). Daniel Akpan a également bénéficié de la somme d’un million et quarante mille nairas (N1, 040, 000,00) tandis que Godwin Mbuk a bénéficié de la somme de cent trente mille nairas (N130, 000,00) seulement

Le juge a ordonné que les condamnés soient placés en détention provisoire dans l’établissement pénitentiaire nigérian jusqu’à ce qu’ils paient leurs amendes, tandis que Victor a été placé en détention provisoire dans le centre de détention de la Commission en attendant l’audition de sa demande de mise en liberté sous caution.