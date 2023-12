Le premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a adressé ses meilleurs à la communauté chrétienne en ce jour de Noël. «Heureux de souhaiter à toute la communauté chrétienne d’ici et de la diaspora un joyeux Noël. Que cette fête nous apporte concorde et paix des cœurs dans un esprit de fraternité et de solidarité», a écrit Amadou Ba dans son message.