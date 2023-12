Amadou Ba : «Mon ambition, c’est d’être le président de l’emploi des jeunes»

Amadou Ba, premier ministre et candidat à l’élection présidentielle de 2024, a adressé un message fort à la jeunesse sénégalaise, soulignant son engagement à transformer radicalement le pays en cas d’accès au pouvoir suprême. Lors de cet événement marqué par l’enthousiasme des jeunes présents, il a détaillé sa vision d’un Sénégal renouvelé.

«Mon ambition, c’est d’être le président de l’emploi des jeunes», a affirmé le premier ministre, reconnaissant l’importance cruciale de l’emploi dans le pays. Il a promis une ère nouvelle où l’industrialisation et les avancées dans le domaine agricole seront les moteurs d’un progrès tangible.

Selon Senego, la stratégie repose sur une collaboration étroite avec la jeunesse, insistant sur un avenir où les jeunes Sénégalais seront au cœur des réformes et des décisions. «Faites-moi confiance, le pays sera industrialisé», a-t-il assuré, évoquant des «grands bonds» et des «grands progrès» à venir.

Dans son discours, Amadou Ba a mis l’accent sur l’importance de valoriser les ressources et les talents nationaux avant de s’ouvrir aux entreprises étrangères. Cette approche se veut être un équilibre entre la promotion de l’expertise locale et une ouverture réfléchie sur le monde, favorisant ainsi une croissance inclusive et durable.

Le candidat n’a pas oublié de rendre hommage à Fada, soulignant l’importance de l’unité et de la collaboration pour l’émergence du pays. «Si on parvient à être autour de la table pour discuter et avoir une seule voix pour l’émergence du pays, on arrivera à nos fins», a-t-il déclaré,