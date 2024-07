Nomination de Boucar Diouf : Ansoumana Dione applaudit

Nomination de Monsieur Boucar DIOUF à la Direction Générale de l’Action Sociale : Ansoumana DIONE applaudit et félicite les nouvelles autorités.

La Direction Générale de l’Action Sociale, du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a un tout nouveau Directeur Général, Monsieur Boucar DIOUF. Une nomination venue à son heure et qui suscite autant d’espoir pour les couches vulnérables notamment les personnes handicapées, entre autres. Et, c’est moi-même, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), par ailleurs Conseiller à cette Direction Générale, qui le dit. Nous en remercions les nouvelles autorités : le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, son Premier Ministre Ousmane SONKO et le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Ibrahima SY, bien déterminé à apporter des changements dans le système.

La Direction Générale de l’Action Sociale a surtout besoin d’une vraie réorganisation, vu l’importance et la si grosse attente des citoyens en la matière. Pour le bien-être des populations, il était nécessaire pour cette Direction très stratégique, de disposer d’un vrai leadership capable de faire travailler son potentiel énorme et de fédérer surtout les acteurs autour de l’essentiel. La DGAS était dans une situation alarmante, due à une gestion qui ne mettez en avant les intérêts des citoyens sénégalais. Ces dernières années, il n’y avait pratiquement pas d’activités mis à part les séminaires ou ateliers qui ne pouvaient rien apporter aux populations défavorisées. Avec l’arrivée de Monsieur Boucar DIOUF, l’espoir est permis. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous sommes disponibles à l’accompagner.

Le 19 juillet 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)