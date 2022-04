Nomination PM : l’UNIS invite le Président à mettre fin au vide institutionnel

L’union nationale des indépendants du Sénégal (UNIS) interpelle Macky Sall pour expliquer la différence entre l’invasion du Koweït sous Saddam Hussein et l’invasion de l’Ukraine sous Vladimir Poutine ? ou encore avec l’agression territoriale du Mali par des bandes armées extérieures ? Et de dire quelle différence y a-t-il entre les revendications du MFDC et celles des séparatistes du Donbass ? Ces questions devraient l’exhorter à avoir davantage de cohérence dans son positionnement.

Le principe de référence est que le Sénégal n’accepte ni une division, ni une agression extérieure armée sur le territoire d’un pays reconnu par la communauté internationale. C’est ce principe qui justifie notre opposition irréductible et non négociable à l’agression du Mali, du Koweït et aux ambitions séparatistes du MFDC. C’est ce principe qui devrait donc s’appliquer à l’Ukraine.

L’affirmer n’est pas se ranger dans le camp occidental. C’est tout simplement être juste, cohérent, en phase avec nos principes et ceux du droit international. Qu’est ce qui donc explique cette frivolité du Président Macky Sall ? Est-ce une politique alimentaire ? La volonté de se faire courtiser par les puissances occidentales ? La peur de la Russie ? La poursuite d’un futur mandat à l’ONU ? Le gouvernement doit encore s’expliquer.

Sur la baisse du loyer, incapable de mettre en œuvre ses promesses faites depuis 2012, le gouvernement enchaine avec une fausse nouvelle promesse sur les logements sociaux.

Or, il suffit de réaliser que le gouvernement n’est pas capable de loger tous ses propres services dont certains n’ont pas encore de bureaux depuis la formation du gouvernement. II est aussi connu que depuis 2012, même avec l’appui des bailleurs, l’Etat du Sénégal n’est pas capable de construire suffisamment de classes primaires pour abriter les élèves. Il n’est même pas capable de résorber le déficit sur les services de base en assainissement, eau et électricité dans les villes et villages du pays.

Dans ces conditions, comment peut-il prétendre résorber le déficit de logements ? C’est encore une promesse illusoire d’un politicien à bout de souffle.

A propos de ces services de base, l’UNIS se demande ce que le Sénégal a tiré du sommet mondial de l’eau tenu à Dakar, hormis les avantages touristiques et diplomatiques ? Quelles sont les retombées, décisions, financements, partenariats et projets concrets que notre pays a pu en tirer pour répondre au défi de l’accès à l’eau potable pour les sénégalais. Notre pays, comme le démontrent toutes les études faites dans notre zone et en Afrique, bénéficie d’une nappe d’eau souterraine parmi les plus riches au monde, avec l’avantage de pouvoir y accéder à peu de profondeur ? Dès lors, seules l’incapacité et l’incompétence peuvent expliquer que nos populations soient, en 2022, obligées de boire de l’eau insalubre ou de ne pas en avoir du tout. Un gouvernement incapable de fournir de l’eau est indigne de son rôle de pourvoyeur des services publics essentiels. A l’évidence les seuls projets du gouvernement qui sortent de terre sont ceux que les grandes sociétés étrangères viennent réaliser avec des financements portés par leurs pays.

Que fait donc le gouvernement de Macky Sall hormis inaugurer et encore plus de politique ? L’UNIS l’invite d’ailleurs à nommer immédiatement un premier ministre, chargé de l’intérim de la Primature, et de reconduire le gouvernement pour mettre fin au vide institutionnel. Ce serait le moyen le plus simple de cacher son mépris pour la constitution qui l’y oblige. La politique ne nourrit pas un pays et la constitution doit rester sacrée.