Nommé PCA du Grand Théâtre…Déthié Diouf décline le poste

Au Sénégal, dans la soirée du jeudi 10 septembre, Déthié Diouf, leader du parti VISA – Les Citoyens, a été nommé président du Conseil d’administration du grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement d’Ousmane Sané. Ce vendredi, au micro de nos confrères de la RFM, le leader politique a décliné sa nomination, se disant «humilié» par un poste qui n’est pas à la hauteur du combat qu’il a mené auprès du chef d’Etat Diomaye Faye.

«Nous sommes surpris, on va afficher notre perception par rapport à cela (la nomination). Parce que nous sommes de Thiès et la ville a tout donné au président Bassirou Diomaye Faye. Thiès a été au devant du combat, en commençant par moi-même», s’est indigné Déthié Diouf, qui se sent «humilié» par le chef d’Etat.

Déthié Diouf, qui avait donné son récépissé au candidat Diomaye Faye lors de la dernière présidentielle de 2024, a aussi rappelé sa contribution à l’alternance politique. «Nous avons porté le combat au moment où personne, de tous ceux qui sont là (membres du parti présidentiel Kiiraay), n’osait parler, où personne n’osait s’afficher», a-t-il rappelé dans son propos repris par Pressafrik.

La nomination de Déthié Diouf intervient alors que plusieurs responsables de l’administration issus du Pastef (le parti majoritaire d’Ousmane Sonko) ont été limogés en raison de « profonds désaccords » avec la gouvernance actuelle du Sénégal. Tout en réaffirmant son engagement et sa loyauté envers le président Diomaye Faye, le leader de VISA – Les Citoyens a prévenu : « il y a des choses que nous ne saurions accepter».