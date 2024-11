Nord Bignona : Patrouilles mixtes sénégalo-gambiennes (photos)

Les unités de la zone militaire N°5, avec un peloton ESI de la Gendarmerie nationale, et les éléments des forces armées gambiennes ont mené des patrouilles mixtes transfrontalières ce 25 novembre dans la zone du FOGNY (Nord Bignona).

Selon la Division de l’Information et des Relations Publiques de l’Armée (DIRPA), les unités ont visité plusieurs localités dont Bondali, Kampassa, Sintet, kanilai, Darsilami, Dimbaya, Duwasu, Sohm, Omortoh, Kahlenge, Bulok et Situ sinjang, côté gambien, et Kouram, Kabakel, Tambacounda, Séléty, Bourome, Dimbaya et Touba-tranquille du côté sénégalais.