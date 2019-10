Notre réponse à Adama Gaye suite à son attaque contre Mouhamadou Makhtar Cissé

Mon cher Adama, METTEZ DE L’EAU DANS VOTRE COGNAC !

J’aurais tendance à dire, qu’avec le sieur Adama Gaye nous avons atteint le degré zéro de réflexion et de débat idéologique. Son article sur Mouhamadou Makhtar Cissé transpire le mépris gratuit et abonde d’un fiel qui en dit davantage sur ses propres frustrations que sur la réalité du parcours du ministre, sans doute parmi l’un des plus brillant, dont il est » tombé fou amoureux ». Le fait de vociférer sur son cursus exceptionnel, de « fantasmer » sur sa silhouette imposant en décrivant son port vestimentaire montrent à quel point il admire l’homme. Une admiration qui fait de lui un envieux, un aigri.

Ses méthodes sont connues de tous, elles reviennent à détruire la vérité, de mentir radicalement, de pervertir le fait, et d’avilir pour son pain quotidien ou ce qui revient au même, son salaire.

Adama Gaye est nuisible à l’homme autant que la fumée du cannabis et l’alcool sont nuisibles à ses poumons !

Il est non seulement inutile, mais il est nuisible et dangereux. Voilà encore une fois un exemple de journaliste qui oublie de se retenir pour nous révéler son vrai visage. Un visage que l’on ne cesse de contempler, un visage hideux de ceux déniant la parole au peuple. Il est arrogant et fier de nous imposer sa délinquance verbale et de faire barrage, un check-point, et filtrer les idées « dignes » d’être écrites. Il exprime le fond de son être, il infeste la toile. Oh que ça pue !

Adama Gaye, un maître chanteur malhonnête !

Furieux face à l’intraitablité de MMC, il croit trouver le moyen de se venger en écrivant quelques fausses notes et rabâcheries groupées. Bien que ce dernier radotage ne mérite pas plus d’attention que les précédents et malgré notre répugnance à croiser le fer avec un journaliste suprêmement malhonnête, nous devons mettre en évidence une fois de plus ses grossiers mensonges. Après quelques fadaises précédentes sur Mouhamadou Makhtar Cissé, Adama se croit de nouveau révélateur. C’est un homme hargneux dont l’arme principale est la mauvaise foi. Ses comparaisons sont d’ailleurs tellement ridicules et mensongères qu’il réussit à se contredire lui-même en moins d’un quart de colonne en ne parlant d’abord que « parcours » puis, subitement, « ressources naturelles ».

Quant à sa hargne, elle est si évidemment radoteuse et sénile que cela en devient finalement écœurant.

Adama Gaye, l’incarnation de l’aigreur et de la mythomanie.

Adama, tel l’aigreur présente une forme de dépression couverte où il se focalise presque exclusivement sur la réussite d’autrui.

Il ne voit que de l’injustice, auxquelles il aime se pencher pour déverser sa rancœur, sa mélodie aigre et ses sentiments pessimistes. Il ressent, par-dessus tout, qu’il a perdu le contrôle de sa vie.

Adama est un journaliste politique toxique qui cherche à détruire les gens. Il attaque la dignité de la personne, il ne voit que le négatif chez les personnes au service de leur pays, Mouhamadou Makhtar Cissé en particulier. Jaloux et envieux, il se désole de le voir réussir. Le fait qu’il se sent mal dans sa peau le pousse souvent à saboter les efforts que notre ministre fait pour mener une mission productive. Adama demeure un homme très impulsif, il marche fréquemment au coup de cœur ! En phase dépressive, surtout après son séjour carcéral, le malade Adama, est souvent en manque de sérotonine, qu’il remplace par la Chicha. Il doit se mentir lui-même, ainsi qu’à ses interlocuteurs, afin de se déculpabiliser légèrement, d’où sa transition vers la mythomanie.

« Les mythomanes, à l’inverse des simples menteurs, croient réellement à leurs histoires. Ils ont besoin de s’inventer une vie, pour combler leur propre vide existentiel ». Mon cher Adama à ce besoin récurrent d’être écouté, qu’on le mette sur un piédestal, il a tendance à recourir au mensonge et à colporter la médisance.

Adama Gaye, l’homme aux huit (8) types de personnalités tous nocifs et vicieux.

Adama le dénigreur : il ne rate jamais une occasion d’écraser les autres, son humour est corrosif, c’est une vraie langue de rasoir. Il doit vous déprécier pour pouvoir se valoriser. La seule façon pour lui de se revaloriser c’est de rabaisser les autres. Il vous cherche des travers à vous et aux autres parce qu’il regarde le monde avec des yeux malveillants.

Adama Le pugiliste : il traverse la vie avec aigreur, il y a toujours quelque chose qu’il n’a pas digéré. Toujours sur le pied de guerre, il est prêt à se battre ou à se disputer. Quoi que vous disiez, il dira le contraire. Il provoque constamment les autres, sans motif apparent. Il réussira à trouver la faille, à vous attaquer avant que vous ne l’attaquiez. C’est sa propre insécurité et son besoin désespéré de paraître important et intelligent qui le poussent à déclencher des querelles. Sa plus grande crainte est que vous disiez ou fassiez quelque chose qui le fasse se sentir incompétent. Il vous coupera donc l’herbe sous le pied, se querellant avec vous pour pouvoir exercer un certain contrôle sur la situation. Il veut prouver qu’il a raison, même s’il ne sait absolument pas de quoi il parle.

Adama L’hypocrite : c’est un caméléon qui change de discours en fonction de ce qu’il croit que vous aimeriez entendre. Il vous écrasera pour vous supplanter, disposé à tout pour obtenir ce qu’il veut. Il complotera pour vous supplanter. Il éprouve du ressentiment à votre endroit, mais il n’a pas le courage de vous avouer qu’il est fâché contre vous ou qu’il vous envie. C’est une vipère qui vous empoisonnera sans remord.

Adama le tyran : c’est un terroriste verbal, un je-sais-tout tonitruant, odieux, grossier, exigeant et entêté, dont la devise pourrait être : « il n’y a qu’une bonne façon de faire quelque chose : la mienne ». Explosif et versatile, il sort vite de ses gonds. Il n’est heureux que lorsqu’il attire l’attention. Il prend plaisir à mettre les gens au supplice, à les voir trembler devant lui comme des chiots effrayés.

Adama le compétiteur : il saisit toutes les occasions de se montrer plus malin que vous ou de vous surpasser. Il a une attitude négative envers les gens car il doit leur faire concurrence. Il a tendance à se comporter comme un m’as-tu-vu et à se vanter de ses réussites passées et présentes. Il essaie constamment de vous impressionner en tentant de vous faire croire qu’il est meilleur que vous. Il ne peut faire un pas en avant sans écraser quelqu’un.

Adama le manipulateur : Il use de flatterie et de manipulation. Quand la situation n’évolue pas comme il le désire, il panique et devient encore plus hargneux. Mais ce qui est paradoxal, c’est qu’il ne parvient pas à se dominer lui-même. S’il ne peut exercer quelque emprise sur une personne ou une situation, il perd le contrôle de lui-même.

Adama le critique : pour sentir qu’il a raison, il doit vous donner l’impression que vous avez tort. En vous critiquant ouvertement, il essaie de vous convaincre que vous ne valez pas grand-chose. Il se comporte comme un mauvais parent avec ses enfants : il les réprimande et les accuse même quand ils n’ont rien fait de mal. Il se sent obligé de vous trouver un défaut et de vous le faire connaître d’un ton dur, cynique et agressif qui reflète son état permanent d’insatisfaction. Il est mesquin, tatillon, chicanier même pour les choses les plus insignifiantes.

Le fauteur de troubles : il fourre son nez partout pour mettre les gens dans le pétrin. Il souhaite que vous preniez des risques pour se délecter ensuite de votre échec. Il ne s’engage pas beaucoup, préférant inciter les gens à faire ceci ou cela, tout en sachant bien que son conseil est mauvais. C’est un alarmiste qui prend plaisir à manipuler les situations et à faire une montagne avec des riens. Il se sent puissant quand il arrive à manipuler les autres : il déforme la vérité ou pousse les gens à faire ce que normalement ils ne feraient pas. Il allume le feu, attise les flammes puis observe l’incendie de loin. C’est aussi un cancanier qui répand toutes sortes de ragots pour mettre les gens dans le pétrin. Il ne semble vivre que pour semer la zizanie.

Mon cher Adama, NAAN MANDI CI GUEUN, SO MANDÉ DÉMAL TEUDI !!

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ !