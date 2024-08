«Nous devons pouvoir jouir pleinement de tout ce qui nous appartient…» (Ousmane Sonko)

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu à Patte d’oie, à Dakar, pour célébrer la Journée nationale de l’arbre. Cet événement a été marqué par la plantation d’un arbre, symbolisant l’engagement écologique du pays. Après cette plantation, Ousmane Sonko a rencontré la presse pour partager plusieurs annonces importantes.

Il a expliqué que le projet élaboré par son parti durant la campagne électorale, bientôt présenté aux Sénégalais et aux partenaires internationaux, nécessitait une mise en état opérationnel. Selon Sonko, ce travail est presque achevé et le programme sera dévoilé dans les semaines à venir. Il a précisé que « l’opérationnalisation du programme fera l’objet d’une présentation globale dans les toutes prochaines semaines aux Sénégalais et à nos partenaires partout dans le monde. »

Il a ajouté, dans ses propos rapportés par nos confrères de Senego, que le Sénégal suscite désormais « tous les intérêts et toutes les convoitises » et accueille des investisseurs crédibles, qu’ils soient nationaux ou internationaux, ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Utilisant une métaphore, Sonko a déclaré qu’ils sont en train de « réinitialiser un logiciel qui n’était pas bon, de remettre en place des fondations solides afin de pouvoir ériger un bâtiment qui soit à la fois le plus haut et le plus solide possible. » Il a insisté sur l’importance de la jeunesse, en les exhortant à « faire bloc autour de ceux en qui elle a placé sa confiance et à ne pas se laisser distraire par des diversions. »

OOusmane onko a également souligné la nécessité de rester concentré sur les objectifs fixés, malgré les critiques. Il a rappelé que ceux qui critiquent « ont déjà montré ce dont ils étaient capables, tant pour ce qu’ils ont réussi que pour ce qu’ils ont échoué, » et que « l’histoire en garde un souvenir encore très frais. » Il a encouragé les jeunes à rester concentrés sur le cap établi, à soutenir les leaders en place et à ne pas chercher à profiter du pouvoir pour un enrichissement personnel. Il a affirmé : « Nous ne cherchons pas à profiter du pouvoir, et nous ne tolérerons aucun acte d’enrichissement personnel dans cette gouvernance. Nous sommes là pour servir, pour rendre service à ceux qui le méritent. ».

Le Premier ministre a partagé une anecdote, où le président de la République lui rappelle souvent lors de sommets internationaux que le Sénégal fait l’attraction. Il a mentionné que « tout le monde veut parler au président du Sénégal, féliciter le peuple sénégalais pour sa grandeur et ce qu’il a réalisé. » Sonko a souligné que ce mérite revient au peuple sénégalais, et non aux hommes politiques. Selon lui, ce peuple mérite que ses dirigeants se sacrifient pour le servir, en assurant une gouvernance vertueuse et axée sur les intérêts des Sénégalais. Il a insisté sur l’importance de jouir pleinement de tout ce qui appartient au peuple et d’assurer une distribution équitable des ressources pour faire éclore le potentiel et les talents, tout en réduisant le chômage et créant des emplois.

Il a conclu en affirmant qu’ils travaillent quotidiennement en ce sens, déclarant : « Nous devons pouvoir jouir pleinement de tout ce qui nous appartient et, une fois que cela est atteint, en assurer une distribution équitable qui permettra de faire éclore le potentiel et les talents, mais aussi de soulager les populations par la réduction du chômage et la création d’emplois. Nous nous efforçons quotidiennement de travailler en ce sens. »