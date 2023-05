Nouvelle sortie de Sonko…Ultime combat ou déclaration de guerre ?

Au lendemain du procès qui l’oppose à Adji Sarr, Ousmane Sonko a, devant ses militants et sympathisants, annoncé son retour dans la capitale sénégalaise en « caravane de la liberté » aux allures d’un « Némékou Tour » par la route, pour « poursuivre la lutte », dit-il. En déclarant: « je donne rendez-vous à, tous les jeunes à Dakar, soit Macky Sall recule soit nous ferons face », le leader de Pastef revient à la charge et défie à nouveau l’autorité. Et personnellement, je n’arrête pas de me demander de quelle « victoire remportée » parle-t-il dans son adresse à ses partisans?

Et puis à quoi bon de vouloir chercher coûte que coûte un affrontement sans en connaître les conséquences qui pourraient en découler.

Alors qu’il a encore la possibilité, s’il le désire, selon le pénaliste Ndiack Fall, que cette affaire de viol présumé soit jugée à nouveau selon l’article 316 du code de procédure pénale. A en croire l’enseignant chercheur à l’Ucad, s’il est jugé par contumace, on peut dire que le jugement est précaire, même si la cour ordonne son arrestation, l’affaire pourra être jugée à nouveau. Alors pourquoi tout ce tintamarre et ces sorties malheureuses et maladroites du leader de Pastef autour cette affaire qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr.

N’est ce pas là encore une grosse erreur de communication de sa part comme à son habitude? De là à entendre un acteur politique à la dimension du maire de Ziguinchor (avec 15% de l’électorat aux dernières présidentielles), traiter l’ex masseuse Adji Sarr de « chimpanzé atteinte d’AVC ». Comme qui dirait, c’est la preuve qu’il est atteint au plus profond de sa dignité ou encore cela prouve qu’il est un leader égaré en conjoncture. Oh quelle bassesse d’une certaine rareté de chercher à critiquer ou à dire du mal sur une créature de Dieu!

Où se trouvaient ses conseillers lorsque le « pastéfien » en chef tenait ces déclarations?

Depuis sa sortie, les réactions fusent de partout et nombreux sont ceux qui voient en son niveau de discours, un homme tendu et débousolé qui a utilisé un vocabulaire qui l’a conduit à traiter de chimpanzé une jeune femme qui a porté plainte contre lui et aussi et surtout un homme désespéré qui appelle à un « ultime combat ».

Suffisant pour que ses propos soient qualifiés de gravissimes, pour quelqu’un qui aspire à diriger ce pays.

La démarche entreprise par M. Sonko est périlleuse pour lui.

Toutes ces sorties malheureuses doivent cesser car elles ne font qu’entacher davantage son image et la suite de sa carrière pour le leader qu’il incarne.

C’est l’occasion encore, comme on a l’habitude de le faire, d’appeler à la retenue, à la raison et à une prise de conscience des uns et des autres.

C’est l’occasion d’appeler à l’apaisement, mais aussi et surtout de solliciter l’implication de la société civile et en particulier celle des guides religieux pour dialoguer avec tous les acteurs afin de trouver des consensus pour le bien la nation sénégalaise.

Aly Saleh