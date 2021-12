Noyé par Barth et Sonko…Bougane ressuscité par Macky Sall

Les élections locales du 23 janvier 2022 approchent à pas de géant. A un mois de ces joutes électorales, les leaders politiques marquent leur territoire. Dans cette course, trois opposants avaient pris les devants, Bougane Gueye Dany, Ousmane Sonko et Barthélemy Dias. Ces trois « mousquetaires » incarnent l’opposition jeune et radicale. Ils ont réussi à écarter tous les opposants. Malheureusement Sonko et Barth ont noyé Bougane avant que Macky Sall et ses services ne le relancent dans la course.

« Le malheur ne vient jamais seul », a-t-on l’habitude de dire. Mais le malheur a parfois ces avantages et ce n’est pas le leader du mouvement Gueum Sa Bopp qui dira le contraire. Bougane Gueye Dany a été arrêté vendredi dernier à Sédhiou avant d’être libéré. Son arrestation a fait réagir beaucoup de personnes qui n’ont pas manqué de s’attaquer au régime de Macky Sall. Cet incident a permis au PDG du groupe D-Média de se relancer dans la course pour le leadership de l’opposition.

Depuis que l’Etat s’en est pris à son groupe de presse, Bougane Gueye est devenu moins virulent face à Macky Sall. Cette passivité à faciliter son éjection de la course pour la mairie de Dakar avec le rejet de sa candidature. Pendant qu’il faisait le tour des zones les plus éloignés, les deux autres mousquetaires (Sonko et Barth) renforçaient leur avance. Avec la manifestation du 10 novembre, ils démontré qu’ils tenaient toujours tête au régime de Macky Sall.

Et contrairement à Bougane Gueye, Barthélemy Dias a réussi le premier passage pour la mairie de Dakar. Ce parce que sa candidature a été maintenue. Mais le leader de Gueum Sa Bopp peut remercier Macky Sall. Son arrestation est un véritable coup de pub pour lui. Entre vendredi et samedi, le nom de Bougane revenait souvent dans la presse et sur les réseaux sociaux, cette arrestation continue d’être commentée.

Si Bougane n’avait pas été arrêté, son meeting pouvait passer inaperçu comme ce fut le cas dans les autres régions où il est passé. Heureusement il y’avait la Sen Tv pour rappeler que Bougane était en tournée hors de Dakar. Qui était au courant de cette rencontre à part les organisateurs ? Pas grand monde. Alors avec tout ce bruit que lui et ses souteneurs ont fait, vendredi, il cristallise encore les attentions.

Ces tournées de Bougane ont commencé depuis longtemps et pourtant peu de gens étaient au courant. Alors le Sous-Préfet qui a ordonné son arrestation n’a fait qu’attirer la presse sur le leader du mouvement Gueum Sa Bopp. Et ce come-back signifie deux choses : soit c’est Macky Sall qui cherche à relancer Bougane pour contrecarrer Sonko et Barth. Ou alors les gens du « Macky » ne sont pas intelligents et travaillent gratuitement pour leurs adversaires.

Quoiqu’il en soit, un retour de Bougane Gueye Dany pourrait être un danger pour le pouvoir. Son mouvement Gueum Sa Bopp est bien implanté et le PDG du groupe D-Média connait les voies et moyens pour contrecarrer les projets de Macky Sall. On se rappelle de son opération « Tiib Tank » qui consistait uniquement à noyer les tournées économiques du chef de l’Etat.

Bougane demeure un gros morceau et s’il revient dans la course, avec Sonko et Barthélemy Dias, ils vont causer de gros dégâts à la mouvance présidentielle. Reste à savoir si le leader de Gueum Sa Bopp va continuer sur sa voie ou alors il va se ranger derrière Macky et devenir son « gloria ».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru