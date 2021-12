Locales 2022…le danger Barth pour la ville et le Palais

Les élections Locales à Dakar offrent un spectacle de gladiateurs avec pour protagonistes, Benno bokk Yaakaar de Macky Sall et Yewwi Askan Wi des Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Serigne Moustapha Sy. Et les Dakarois risquent de vivre le remake du combat « Khalifa Sall contre Macky Sall ». Et dans ce combat, le petit « David » Khalifa avait perdu contre le « Goliath » Macky Sall. Et cette fois, c’est Barthélémy Dias qui est chargé de continuer le combat de son mentor Khaf…tout cela au détriment de la ville de Dakar et de ses populations…

Les dakarois veulent-ils voir encore leur édile se battre incessamment avec le Palais ? Depuis 2009, Khalifa Sall, alors maire de Dakar a eu des relations heurtées avec le locataire du palais, Abdoulaye Wade. Et cette situation délétère a continué avec le successeur de Wade. Macky et Khalifa se sont livrés une bataille acharnée que le maire de Dakar a fini par perdre. Emprisonné en 2017 à 5 ans de prison, il bénéficie d’une grâce deux ans plus tard. Et aujourd’hui, Khalifa Sall met en selle son lieutenant le plus téméraire pour mener son combat personnel.

Barthélémy Dias est porté comme tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi pour « venger » Khallifa Sall. Mias il devra faire face à Abdoulaye Diouf Sarr de Benno Bokk Yaakaar, le maire sortant Soham El Wardini, Pape Diop de Bokk Gis Gis et Doudou Wade de la coalition Wallu Sénégal. Et les pronostics donnent deux favoris, Barthélémy Dias et Abdoulaye Diouf Sarr. Un duel qui va opposer la coalition au pouvoir et son ennemi juré, le tonitruant maire de Mermoz-Sacré-Cœur qui donne le tournis au locataire du Palais depuis 2012…

Encore la même animosité entre des politiciens. Le Palais qui utilise son pouvoir pour bloquer les projets de la mairie de Dakar. Et le maire de Dakar qui active sa capacité de mobilisation pour pousser le Palais dans ses retranchements. Et les dakarois suivent depuis des années ce long feuilleton dramatique qui risque encore de perdurer avec « l’arrivée » du candidat de l’opposition radicale, Barthélémy Dias à la ville de Dakar…

Le danger

Barthélémy Dias à la ville de Dakar au soir du 23 janvier est le pire des scénarios qui risque d’arriver à Macky Sall ; son opposition la plus dangereuse va se trouver à moins de 500 mètres de son palais. Barth fera de la ville de Dakar, le siège de l’opposition puisqu’il sera élu sous la bannière Yewwi Askan WI. La ville de Dakar avec ses 70 milliards de budget risque de constituer un arsenal de guerre pour l’opposition qui se retrouvera ragaillardie et renforcée dans son combat.

Et les Dakarois ?

La ville de Dakar risque de souffrir 5 ans de plus de son long combat avec le pouvoir. Tous les projets de développement de la ville ont été bloqués par le gouvernement ; Khalifa Sall a mené son combat mais au détriment de la ville de Dakar ; les populations ont souffert de combat entre deux entités politiques. Et cette situation risque encore de se reproduire si Barth devenait le prochain maire de Dakar. Il pourrait constituer un danger pour le locataire du Palais et pour le développement de la ville de Dakar…

La Rédaction de Xibaaru