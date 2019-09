Une trentaine de personnalités politiques ont, elles, confirmé leur venue à l’église Saint-Sulpice de Paris où se déroulera le service solennel en présence d’Emmanuel Macron. L’assemblée réunie autour de cette messe sera “digne d’un sommet du G20“ : “Parmi les représentants étrangers annoncés, écrivent-ils, figurent en effet les présidents Vladimir Poutine (Russie), Sergio Mattarella (Italie), Denis Sassou Nguesso (Congo), Frank-Walter Steinmeier (Allemagne), Salomé Zourabichvili (Géorgie), les Premiers ministres Saad Hariri (Liban), Viktor Orban (Hongrie), Peter Pellegrini (Slovaquie), Andrej Plenkovic (Croatie) et Charles Michel (Belgique). Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, l’ex-président sénégalais Abdou Diouf, l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder et l’ex-Premier ministre espagnol Jose Luis Rodriguez Zapatero sont aussi attendus.

Présidée par l’archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit, la cérémonie accueillera également les homologues de Jacques Chirac, les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d’Estaing devraient arriver aux alentours d’11h45, cinq minutes avant l’arrivée d’Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte. Le deuil national sera retransmis par plusieurs chaînes dès 9h30. Une minute de silence sera observée lundi à 15h00 dans les administrations et les écoles. Une journée qui devrait faire grand bruit et s’achever sur une odeur de sainteté.