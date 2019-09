Face aux grandes plateformes de streaming payantes, comme Netflix ou HBO, les films en streaming sont de plus en plus sollicités et vus. Il existe plusieurs plateformes misent en marche pour que les personnes puissent profiter des grands classiques, ou même des nouveaux films. Mais les personnes peuvent-elles dépenser autant en un seul mois pour avoir accès à des films et séries?

Nombreuses sont les personnes qui ne peuvent actuellement pas se permettre de s’inscrire à un abonnement mensuel des plateformes payantes. C’est pour cela qu’il existe des plateformes qui offrent les mêmes services mais de manière totalement gratuite. L’un des meilleurs sites de streaming Online en France est LibertyLand.

Les grands avantages du streaming Online

Tout premièrement, c’est qu’il s’agit de site complètement gratuit, mais pour pouvoir profiter de tous les films gratuits, vous devez faire une inscription sur le site. Cela ne vous prendra pas plus de 2 minutes, car il suffit juste de mettre votre email et un mot de passe, sans avoir à donner plus d’informations personnelles, tel que le numéro de votre carte bancaire.

Une fois inscrit, vous avez accès à plus de 200 pages de films, et de plus, des films de tout genre comme action, aventure, comédie, horreur, drame, comédie, thriller, documentaire, etc. Tous ces films sont classifiés sur le site, vous avez juste à cliquer sur le genre de film que vous souhaitez et laissez-vous tenter par tous les films mis en ligne pour vous.

Lorsque vous avez choisi votre film, il vous suffit de cliquer dessus, et vous disposez de nombreuses données sur le film, des données telles que la synopsis du film, la critique, le réalisateur et les acteurs. Vous pouvez même donner votre avis sur le film, bien sûr pour cela, vous devez être inscrit sur le site!

Une fois que vous avez fait la sélection de votre film, vous pouvez le regarder en cliquant sur la flèche de play. Le film se charge en quelques instants -cela dépend de votre connection à Internet- de plus les sites sont reconnus pour ne pas avoir de publicité pendant la projection du film, pour être sûr de profiter de votre film du début à la fin, sans interruptions.

Vous pouvez profiter des films en version française et en haute dimension. Les films peuvent être regarder sur n’importe quel dispositif, tels que votre téléphone portable, votre tablette ou sur votre ordinateur. Mais ce n’est pas tout, les films peuvent être regardés sur votre télévision grâce à un câble HDMI. De cette façon, tous les membres de la famille peuvent profiter d’un instant de détente sur le canapé.

Nouveautés et grands classiques

Comme nous vous avons dit antérieurement, vous avez accès à un grand nombres de films sur le site de LibertyLand. Nous allons vous présenter les nouveautés qui sont fraîchement arrivées sur le site.

Sur le site vous pouvez donc voir les films les plus vus de la semaine, et les derniers ajouts. Dans les derniers ajouts, nous avons Ad Astra, un film d’action interprété par Brad Pitt. Ou McBride doit se rendre sur une station spatiale pour une mission secrète. Un projet qui lui tient à coeur, car son père l’a précédé sans plus donner des signes de vie. Le monde fictif a signifié quelque chose d’épique pour le monde cinématographique, c’est un point qui a servi à formuler certaines questions, et beaucoup sans réponses.

Pour les grands fans de Brad Pitt, un autre succès de cet été est bel est bien, Once Upon a Time a Hollywood, avec Leonardo DiCaprio, et avec le grand réalisateur, Quentin Tarantino. Une histoire de la tragique disparition de Sharon Tate en 1969.

Pour tous les fans de l’histoire de Batman, cette fois-ci nous nous concentrons sur un des ses pires ennemis, le Joker. Comment est-il devenu celui qu’il est actuellement? Toute son histoire dans 118 minutes de film. Un film à ne pas perdre.

Mais vous pouvez également profiter des films de toutes les années antérieur. Comme par exemple, la saga de Cinquante nuances de Grey. Depuis 2015, cette saga tirée des livres de la romancière E.L James. La saga compte actuellement 3 films (50 Nuances de Grey, 50 Nuances plus sombres streaming et 50 Nuances plus claires). Une histoire entre une jeune étudiante littéraire Anastasia Steele, et un homme d’affaires, Christian Grey. Le film contient des scènes explicitement érotiques mettant en vedette des éléments de pratiques sexuelles impliquant la servitude, la discipline et différentes déclinaisons du sadisme et de l’initiation à la soumission sexuelle. Tous ont connu un énorme succès et il est possible de voir les 3 films sur votre plateforme streaming.

Une fois choisi le film de votre choix, vous pouvez vous installer confortablement chez vous, et regarder le film avec vos proches.