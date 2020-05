Officiel-FIFA : le nombre de remplaçant passe à…5

Le nombre de remplaçant par match passera de trois à cinq. Ainsi en ont décidé ce vendredi le Conseil international du football (IFAB) et la FIFA.

Selon les deux structures, cet amendement aux règles du jeu a pour but d’aider les équipes à « faire face à un calendrier condensé et des conditions météorologiques différentes, deux éléments pouvant avoir un impact sur le bien-être des joueurs ».

La nouvelle mesure entre « immédiatement en vigueur » et s’appliquera aux compétitions qui s’achèveront fin décembre, sous réserve que les organisateurs l’adoptent.

D’après la Ligue allemande de football (DFL), ce passage à cinq remplacements devrait être mis en vigueur immédiatement en Allemagne où le championnat reprend le 16 mai. Il s’agit, à travers cette application immédiate, de permettre de limiter les risques de blessures après deux mois d’arrêt complet de la compétition.

L’International Board (Ifab) et la Fifa ont précisé qu’ils « détermineront ultérieurement » si cette option peut être prolongée jusqu’à la fin 2021, et donc s’appliquer durant l’Euro, repoussé de 2020 à 2021. De plus, un 6e remplacement sera possible durant la prolongation.