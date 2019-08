OFFICIEL : Santy Ngom signe à Caen pour 3 ans

Santy Ngom a retrouvé du temps de jeu après un prêt de six mois en Lorraine la saison dernière. Cette expérience en Domino’s Ligue 2 sera ponctuée de 15 rencontres dont 3 buts et une réelle influence dans la bonne deuxième partie de saison nancéienne.

« Il pourra mettre son aisance technique au service du collectif et c’est un joueur très bon dos au but, on le suit depuis le début du mercato», expliquait Yohan Eudeline après la visite médicale passée avec succès.

Agé de 26 ans et international sénégalais depuis mars 2018 (3 sélections), Santy Ngom tentera avec ce bail de trois ans, de donner un coup de fouet à sa carrière en Normandie.

A Caen, Santy Ngom va retrouver Adama Mbengue, son coéquipier en équipe nationale.