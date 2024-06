ONFP : Le nouveau directeur général a pris fonction (photos)

L’Office national de Formation professionnelle (ONFP) a un nouveau Directeur Général en la personne de Docteur Lamine Barra LO, nommé au conseil des ministres du mercredi 15 mai 2024 et par décret N°2024-1071. Il remplace Monsieur Mamadou Mounirou LY à ce poste depuis le 18 janvier 2023. La cérémonie de passation de service a eu lieu le vendredi 07 juin 2024 à 16heures à l’Office national de Formation professionnelle (ONFP).

Après avoir remercié le Président de la République et son Premier ministre pour leur confiance, Docteur Lamine Barro LO a évoqué son parcours pour mieux étayer et décliner sa feuille de route à la tête de l’Office national de Formation professionnelle (ONFP).

Près d’une dizaine d’années d’expériences dans l’enseignement supérieur lui a permis de participer à la formation de plusieurs jeunes dans divers domaines, a expliqué le nouveau Directeur général. Il a ainsi pu observer la formation de la jeunesse sénégalaise, leur insertion et se faire une idée sur l’adéquation entre la formation (universitaire-diplômante) et les besoins du marché du travail.

Pour Dr Lamine Barra LO, sa nomination est l’occasion de conforter son idée sur ces différents enjeux et de mettre aussi l’ONFP au centre du Projet qui a été plébiscité par les Sénégalais. Ledit Projet vise um Sénégal souverain avec une économie endogène en vue de relever le niveau de vie des Sénégalais à travers la mise en œuvre de politiques publiques, a aussi ajouté le Directeur général pour qui l’ONFP doit y jouer un rôle extrêmement important. Selon lui, l’économie industrielle, endogène et le Sénégal souverain, d’équité territoriale s’appuient sur la création de valeurs, de surcroit d’emplois et ce sont de jeunes sénégalais qualifiés qui vont porter cette ambition.

« Contribuer à la capacitation en grande masse des jeunes sénégalais pour relever le défi de la formation et de création de valeurs, c’est dans ce sillage que devrait s »inscrire la démarche de l’ONFP a poursuivi le nouveau Directeur général avant de noter que l’Office a une place centrale dans le défi que veut relever M. Bassirou Diomaye Faye, Président de la République ».

A cet effet, il a appelé le personnel à travailler ensemble pour repositionner l’ONFP dans la place qui lui revient de droit dans le domaine de la formation professionnelle. « C’est un effort commun, une conjugaison de nos synergies qui nous permettront d’y arriver. Le défi est grand mais peut être relevé, à force de travail, une rigueur et l’action juste que nous partagerons, a souligné le Directeur général. C’est une famille que je retrouve et c’est entre collaborateurs d’égale dignité contribuant á la mise en œuvre d’une mission commune partagée pour les sénégalais que nous pourrons contribuer significativement à la réalisation du Projet afin qu’à l’heure du bilan que l’on puisse dire que l’ONFP a répondu présent avec efficacité et efficience », a aussi fait remarquer Dr Lamine Barra LO.