Opération pré Magal : la Senelec injecte plus de 6 milliards de Francs

La Senelec a mis en service 40 postes cette année avec 100 kilomètres de lignes moyenne tension et 200 kilomètres de lignes basse tension pour un investissement global de 6 milliards. A côté de cela , un poste haute tension dénommé Touba 2 se trouvant à Ndindy sera bientôt mis en service et dont l’ensemble des approvisionnements et des équipements principaux ont été déjà effectués. Il ne reste que les travaux de raccordement vont terminés d’ici la fin de l’année.

Selon le Directeur Général de la boîte Pape Demba Bitèye, la mise en service de Touba 2 combinée avec le poste de Touba 1 va garantir le sécurité de l’alimentation de la ville sainte de Touba pendant 50 années ce qui va permettre sans nul doute de faire face à l’urbanisation galopante qui fait que chaque fois il fallait à la Senelec de se rattraper.

Et le DG de dire que depuis 2019, la Senelec a eu à mettre en service 175 postes , ce qui traduit l’état d’augmentation de al demande et la Senelec s’attend à une forte production de 108 mega watts ce qui constitue un record parceque c’est le troisième poste après les 2 postes les plus importants de Dakar. Ce qui explique la forte démarche des populations en ce qui concerne l’électricité.

Pape Demba Bitèye d’annoncer que le Poste de Tindody est une vieille demande que la Senelec a réussi à satisfaire. Ce qui constitue un point très important du Président Macky Sall qui à chaque fois que la Senelec électrifie une zone, il demande de tenir compte des familles vulnérables.

A l’heure actuelle, 500 installations ont été dénombrés suret d’ici la fin du Magal, ce chiffre va avoisiner 1000 installations intérieures des ménages.

A noter que la Senelec a démarré les travaux depuis le début du mois de juillet à e la création de lignes moyenne tension pour desservir la ville de Touba.

17 fiders qui viennent alimenter la cité religieuse pour renforcer le niveau de sûreté du fonctionnement de l’électricité car la Senelec dispose autant de possibilités d’alimentation. Ainsi, 40 postes supplémentaires répartis en 2 catégories dont la première va servir pour décharger les postes existants car l’année dernière des surcharges et des incendies ont été notées du fait des charges élevées.

Et d’ailleurs, le directeur général de la Senelec de lancer un appel à l’endroit des populations qui lors du Magal mobilisent des bâches climatisées et des fours électriques qui cont augmenter la puissance existante. Il demande aux personnes qui sont dans cette situation de se rapprocher de la Senelec pour signaler afin de réduire les risques de surtension.

La deuxième catégorie constitue les extensions pour pouvoir alimenter les nouvelles localités et les zones qui n’avaient pas encore accès à l’électrification. C’est le cas de la zone de Tindody chez Serigne Cheikh Aliou Mbacké.

Pour finir, Pape Demba Bitèye d’annoncer qu’en terme de raccordement, de compteurs, 5640 compteurs ont été mobilisés pour alimenter les demandes formulées pour ce Magal.

Pape Suzanne Dia Correspondant à Touba Mbacké