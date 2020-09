Où sont passés les milliards de Aïda Ndiongue ?

Décision rendue par la justice : Où sont passés les biens et avoirs saisis sur Aïda Ndiongue

L’on n’en parle plus. Mais cela fait trois ans que Mme Aïda Ndiongue emprisonnée et poursuivie auprès de la Cour de répression de l’enrichissement illicite a été lavée de tout soupçon auprès de cette dernière, avant qu’elle ne soit totalement blanchie par la Cour d’Appel de Dakar qui a exigé la restitution de tous ses biens et avoirs alors saisis. Des biens et avoirs estimés à plus de 10 milliards FCA.

Seulement devinez-quoi, l’ancienne sénatrice, comme si quelque part, une main cherche à la dépouiller de tous ses avoirs et biens ainsi qu’à la jeter dans la misère au point qu’elle se transforme en mendiante, court toujours. Mme Aïda Ndiongue reste toujours privée de ses biens et avoirs saisis. L’on en vient à s’interroger où sont passés les milliards et bijoux qui avaient été saisis sur elle.

Le dossier concernant Mme Aïda Ndiongue virement finalement à du vol orchestré par un individu devenu tapi dans l’ombre. Pourquoi, malgré les décisions de la justice, Mme Aïda Ndiongue ne peut toujours entrer en possession de ses biens et avoirs saisis avant qu’elle ne soit blanchie par la justice. Une justice qui a exigé la restitution de ses biens et avoirs.

Il existe une sorte de combine orchestrée tout çà pour faire main basse sur les avoirs et biens de Mme Aïda Ndiongue, alors que malgré les recommandations du Président de la République Macky Sall et la décision de la Cour d’Appel qui confirme le verdict rendu par la CREI, Mme Aïda Ndiongue n’est toujours pas en possession de ses biens et avoirs saisis.

Superbe supercherie ! Une enquête devrait être ouverte autour de cette affaire, car il y a du louche. Il y a comme qui dirait qu’un individu serait à la tête de toute une entreprise ayant conduit à des poursuites judiciaires (devenues finalement infondées) contre Mme Aïda Ndiongue pour finalement la dépouiller de tous ses biens.

La rédaction de Xibaaru