Oubliés…Les Jeunes de Grand Yoff écrivent à Macky Sall

Excellence,

Avant tout, nous tenons à magnifier les efforts considérables que vous ne cessez de consentir pour sauver le peuple sénégalais de cette pandémie qui continue à gagner du terrain dans le monde. Le Sénégal est, aujourd’hui, l’un des rares pays qui présente un bilan sanitaire moins alarmant, comparé aux autres pays plus développés. Nous louons aussi votre courage par rapport aux mesures prises en fonction de l’évolution de ce fléau sanitaire. La jeunesse sénégalaise et, particulièrement, celle de la commune de Grand- Yoff, vous accompagne et va continuer à le faire jusqu’à l’ endiguement définitif de cette maladie.

Aujourd’hui, nous vous écrivons pour faire entendre nos cris de cœurs. Oui ! Monsieur Le Président, notre commune n’a cessé de réclamer des autorités compétentes qui répondent aux besoins de ses populations. Vous avez donné des postes de responsabilités à des personnes qui se réclament » fils de Grand- Yoff » alors qu’ils n’ont pas hésité à tourner le dos à votre jeunesse qui s’est toujours battue pour donner plus de force au parti présidentiel. Le Directeur de l’Agence de l’ Informatique de l’Etat (ADIE), en l’occurrence, Monsieur Cheikh Bakhoum n’a même pas une base politique solide au niveau de la Commune. Ce que notre Collectif déplore.

Comment peut-on se proclamer leader dans une Commune ou on n’habite pas. En plus d’être le seul responsable de l’ éternelle guéguerre de la jeunesse de Grand -Yoff , il n’a même pas recruté dans son agence des jeunes de la localité. Excellence, nous ne pourrons pas comprendre qu’une telle chose se passe, un Directeur qui tourne le dos aux militants du parti ne mérite nullement pas sa fonction.

Le Collectif des jeunes vous demande solennellement de donner plus de responsabilités aux autres responsables du parti qui travaillent d’arrache-pied pour vous. Les grand- Yoffois savent ceux qui sont là pour eux et ceux qui sont là pour leur propre intérêt.

Excellence, le Collectif des jeunes de l’APR de Grand-Yoff vous remercie infiniment et vous fait confiance totalement pour le chemin que vous avez choisi pour mettre le pays sur les rampes de l’émergence. On vous réitère son engagement à vos côtés pour vous accompagner dans tous vos projets pour mener le Sénégal vers l’émergence. Nous réitérons notre engagement derrière votre et notre dynamisme à mener le combat pour d’autres Victoires futures.

Le Collectif des Jeunes de Grand/ Yoff,

Coordinateur