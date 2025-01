Oumar Sall debout pour la défense de Farba Ngom

Le président du Parti des libéraux et démocrates (PLD/And Suqali), Oumar Sarr, appelle l’ensemble des forces vives à une mobilisation urgente autour du député-maire des Agnams Farba Ngom ainsi que toutes les victimes de la persécution Pastef.

« Le PLD demeure attaché au principe de la reddition des comptes et de la lutte contre la corruption, qui s’inscrit dans le fonctionnement normal de l’Etat. Le Sénégal a franchi, au cours de la dernière décennie notamment, des réformes positives qu’il s’agit de pérenniser. Si le Pool financier a été créé et l’Ofnac renforcé sous le régime du président Macky Sall, ce n’est assurément pas pour régler des comptes politiques. C’est pourquoi nous ne pouvons accepter que ce principe et ces réformes soient mis au service d’une vulgaire entreprise de vengeance politicienne et électoraliste », lit-on dans un communiqué.

Oumar Sarr estime que c’est le cas dans l’affaire concernant le député-maire Farba Ngom, haut responsable de l’Apr et de la coalition Takku Wallu Sénégal. « La volonté d’imposer la levée de son immunité parlementaire sans présenter un dossier d’accusation le concernant suffit comme preuve irréfutable que cette affaire relève d’une entreprise de liquidation d’un adversaire politique perçu comme celui qui empêche Pastef de gagner les élections dans la région de Matam. Ce n’est que la première étape d’une offensive visant à utiliser des segments de la justice pour emprisonner les adversaires électoraux de Pastef et faire taire les voix dissidentes.

C’est dans ce même esprit électoraliste que d’autres maires et responsables de l’opposition sont arrêtés ou menacés d’arrestation », conclut-il.