Ousmane Dembélé ne se voit nulle part ailleurs qu’à Barcelone

Depuis quelques semaines, le nom d’Ousmane Dembélé alimente régulièrement la rubrique mercato en Europe. L’attaquant français a également été cité comme possible monnaie d’échange dans un possible transfert de Neymar. Mais selon Mundo Deportivo, le champion du monde n’aurait aucune intention de faire ses valises cet été. Ni pour le PSG, où il pourrait retrouver Thomas Tuchel qui lui a permis d’exploser à Dortmund. Ni pour personne. Le dribbleur de 22 ans serait déterminé à rester en Catalogne pour s’y imposer après deux premières saisons frustrantes, tronquées par les blessures.

Preuve de sa motivation, l’ancien Rennais a repris l’entraînement une semaine plus tôt que ses coéquipiers à la Ciutat Esportiva, en compagnie de Jean-Clair Todibo. Avant de réaliser une préparation sérieuse et convaincante. Les observateurs du club catalan décrivent un Dembélé plus souriant et moins timide qu’auparavant. L’arrivée d’Antoine Griezmann, son pote de l’équipe de France, a contribué à le faire sortir un peu de sa coquille. Il semble enfin épanoui au sein du vestiaire blaugrana.