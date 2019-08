Neymar privé d’entrainement au PSG

Selon Esporte Interativo, Neymar ne s’entraînera plus avec ses coéquipiers avant que la question de son avenir ne soit réglée.

Partira, partira pas ? Et en cas de départ, où Neymar posera-t-il ses bagages ? Les questions autour de l’avenir du Brésilien ne trouvent toujours pas de réponses après plusieurs semaines de rumeurs. Le FC Barcelone a tenté d’avancer ses pions mardi, mais un accord entre le club catalan et le PSG semble encore loin. L’ancien du Barça, lui, a fait son retour à l’entraînement mercredi, au Camp des Loges, après avoir passé deux jours au Portugal. Et s’est entraîné à part conformément à son programme de reprise, selon l’AFP. Mais à en croire les informations d’Esporte Interativo, celui qui est également convoité par le Real Madrid ne s’entraînera plus avec le reste du groupe parisien avant que son cas ne soit réglé. Une situation qui, si elle devait se confirmer, marginaliserait un peu plus le joueur de 27 ans, déjà pris à partie par des groupes de supporters dimanche soir, dans les tribunes du Parc des Princes.