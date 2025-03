«Ousmane Sonko centralise tout et c’est dangereux» (Sory Kaba)

Invité de l’émission Jury du Dimanche sur iRadio, Sory Kaba, ancien directeur général des Sénégalais de l’Extérieur, a livré un bilan sans concession de la première année du régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il déplore des promesses non tenues et s’alarme d’une centralisation excessive du pouvoir par le Premier ministre, qu’il juge « dangereuse » pour la gouvernance.

Pour Sory Kaba, le gouvernement tarde à concrétiser ses engagements électoraux, notamment sur les bourses sociales, l’agriculture et les réformes institutionnelles. « On observe un retard dans le paiement des bourses sociales, un budget insuffisant pour l’agriculture et une crise persistante dans l’enseignement supérieur, où les étudiants ont dû faire une longue grève pour se faire entendre », a-t-il dénoncé. Selon lui, l’action gouvernementale manque de vision et de planification, ce qui compromet la mise en œuvre des politiques publiques. Il appelle l’exécutif à se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard.

Sory Kaba pointe particulièrement du doigt l’omniprésence d’Ousmane Sonko. « Le Premier ministre centralise tout et c’est dangereux », affirme-t-il. Il reproche à Sonko d’intervenir dans toutes les décisions, limitant l’autonomie des ministres. Budget, passations de marchés, nominations : rien n’échappe, selon lui, au contrôle du chef du gouvernement. « Les ministres devraient pouvoir exercer pleinement leurs prérogatives, pas être sous tutelle constante », martèle-t-il.

Sur le front de l’opposition, Sory Kaba se montre rassurant. Il écarte tout risque d’émeutes d’ici 2029, saluant la responsabilité des anciens dirigeants qui la composent. « Ils n’appellent ni à l’insurrection ni au vandalisme », précise-t-il, contrairement à certaines craintes. Toutefois, il reconnaît que l’opposition manque encore d’un leader clair pour incarner un contre-pouvoir efficace, tout en se disant confiant dans l’émergence d’une organisation stable.

Enfin, Sory Kaba s’inquiète d’une possible falsification du rapport de la Cour des comptes 2019-2024. Il évoque l’existence de deux versions : « une officielle remise au chef de l’État et une autre, modifiée, rendue publique ». Un tel acte, s’il était avéré, serait « un scandale majeur et un abus de confiance », selon lui. Il appelle les autorités à clarifier la situation et va jusqu’à suggérer un référendum si les soupçons se confirment. « J’ai lu un rapport qui diffère de celui présenté au public. Il faut faire toute la lumière sur cette affaire », insiste-t-il.

Inquiet pour l’avenir du Sénégal, Sory Kaba plaide pour une gouvernance plus équilibrée et transparente, loin des dérives qu’il observe aujourd’hui.