Ousmane Sonko cite les personnes au cœur de son complot

L’audition de Ousmane Sonko par le Doyen des juges a duré trois heures hier, jeudi. Elle a débuté à 12 heures et s’est terminée à 15 heures. D’après plusieurs médias, le président de Pastef a répondu aux questions de ses avocats et à certaines du magistrat instructeur. Par contre, affirment les mêmes sources, il a royalement ignoré les interpellations du substitut du procureur.

Les Échos précisent que le maire de Ziguinchor a martelé que les accusations de viol portées contre lui par Adji Sarr sont un complot ourdi en haut lieu pour l’empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Le journal ajoute que Ousmane Sonko a même dressé la liste des personnes qui seraient au cœur de ce qu’il considère comme une machination.

Le leader de Pastef a cité en tête le général Moussa Fall, patron de gendarmerie. Il a ajouté dans sa liste rouge le lieutenant-colonel Abdou Mbengue, ancien commandant de la Section de recherches, Me Dior Diagne, Me Papa Samba So, Mamour Diallo, actuel directeur général de l’ONAS, et l’ancien procureur de la République Serigne Bassirou Guèye.

Plusieurs médias ont rapporté que Ousmane Sonko a laissé entendre que ces derniers payeront leur implication supposée dans «le complot» quand il sera président de la République.