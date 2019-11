Ousmane Sonko court vers les…Thiantacounes

Ousmane Sonko multiplie les opérations de charme comme contre-offensive dans l’affaire des 94 milliards. Après son passage à la télé, le voilà chez le nouveau guide des «Thiantacounes», Serigne Saliou Thioune. Les deux hommes ont échangé longuement sur plusieurs sujets. En plus d’être voisins, indique Ousmane Sonko, ils partagent l’amitié de leurs regrettés parents. Le leader de Pastef renseigne que son père, feu Mamadou Sonko, fut très ami avec Cheikh Bethio Thioune avec lequel il a habité et servi dans les années 1960 comme enseignants dans le village de Agnak en Casamance. Au Pai et furent radiés ensemble de la fonction publique. Le clou de la rencontre, indique Sonko, ce fut le moment où son hôte entra dans ses appartements pour revenir avec une photo en noir et blanc où les deux amis (Mamadou Sonko et Cheikh Béthio Thioune, Ndlr), dans la vingtaine, posaient fièrement.