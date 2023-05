Sonko ne se contrôle plus…il prépare un « suicide »

Ousmane Sonko est dans une phase descendante de sa carrière politique. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a laissé le pouvoir lui filer entre les doigts. Sonko a tellement commis des erreurs fatales qu’il est presque devenu impossible de le sauver. Mais le patriote en chef n’a pas encore dit son dernier mot. Sonko prépare un dernier acte digne d’un leader désemparé. Et si ce coup-ci échoue, il n’en sortira pas indemne.

Le principal problème de Ousmane Sonko, c’est sa bouche. A chaque fois que le leader de Pastef parle, il trouve le moyen de mettre des gens en colère. Cela lui a valu de nombreuses plaintes. À force de trop parler, il a compromis sa candidature. Condamné à six (6) mois avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts, il est exclu de la course pour 2024. Le Code électoral est clair sur cette question. Et ce n’est pas le seul procès qui met en danger l’opposant radical.

Sauf renvoi, l’affaire Sweet Beauté sera jugée à partir de mardi prochain. Poursuivi pour viol, il risque jusqu’à dix (10) ans de prison ferme. Sentant que les carottes sont cuites, il tente en vain de lancer une révolution. Depuis que le «Gatsa Gatsa» est en marche, Sonko et ses camarades se sont radicalisés. Sonko appelle de plus en plus à un combat mortel. Après avoir fait son testament, il pousse les patriotes à l’affrontement final. Celui-ci risque de faire plus de dégâts que 2021.

Dans la logique du maire de Ziguinchor, Macky ne quittera le pouvoir que par la force. Mais force est de constater que les dernières manifestations organisées par l’opposition à Dakar ont toutes échoué. La seconde vague n’a toujours pas lieu. Et le PROS (Président Ousmane Sonko) a été humilié deux fois par les forces de défense et de sécurité. Ce, sous les yeux impuissants de ses partisans. Sentant le danger qui le guette, Sonko a lancé une désobéissance civile. Cette nouvelle formule de résistance, il le fait là où il se sent le plus en sécurité.

A la veille du procès contre Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko s’est réfugié à Ziguinchor. Toute cette provocation vis-à-vis de la justice n’est que de la poudre aux yeux. Ce que cherche le chef de l’opposition, c’est une manière de se faire arrêter. Il espère que son arrestation pourrait faire basculer le pays. Sonko veut une bagarre générale. Et chez lui, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Sonko a même voulu profiter du conflit foncier à Ngor.

Les sénégalais sont en colère et le moindre petit incident pourrait allumer la mèche. En se réfugiant à Ziguinchor, Sonko met en danger sa vie et celle des jeunes. Toutes les manifestations dans le sud se sont mal terminées. Une chose que Sonko n’est pas censé ignorer. Mais pour faire passer Macky pour le diable, le leader de Pastef est prêt à courir le risque. Pour lui, sa révolution doit commencer à Ziguinchor et se terminer à Dakar.

Mais sa passe d’arme avec Barthélémy Dias freine ses plans. À Dakar le maire va tout faire pour protéger «sa» ville. Cet amour de Sonko pour la bagarre et le sang sont présents dans les discours qu’il tient. Tout le contraire de ses camarades de l’opposition qui prennent de plus en plus leur distance avec lui. Les autres leaders de l’opposition cherchent à accéder au pouvoir par la voie diplomatique. Même au sein de Yewwi Askan Wi, personne ne veut emprunter le chemin pris par Sonko.

Lancer un affrontement risqué contre les forces de l’ordre pourrait signer la fin définitive de l’édile de Zig. Si des jeunes meurent encore à cause de lui, il ne fera qu’attirer davantage le mépris sur lui. Les sénégalais en ont plus que marre que les caprices de Sonko causent autant de dégâts. Alors, il devient urgent pour lui de retrouver la raison. Aucun pouvoir ne vaut la vie de personnes innocentes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru